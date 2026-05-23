ドラマ『フレンズ&ネイバーズ』：金持ちを食ってやれ系の風刺作品？

ドラマ『フレンズ&ネイバーズ』は、金持ちを食ってやれ系の風刺作品として注目を集めている。主人公クープはヘッジファンドの会社で荒稼ぎしていたが、なぜか解雇され、今は失業中。それでも昨日までのリッチな暮らしを手放せず、友人や隣人たちから金品を盗んでは帳尻を合わせている。

もし前者が正しいのであれば、今の映画やテレビに「 金持ちを食ってやれ 」タイプの作品があふれているのは、私たち庶民が1％の富裕層への不満と、ロビン・フッド的な義賊への期待を募らせていることの証しと言っていい。

アップルTVプラスのドラマ『フレンズ&ネイバーズ』もこの系譜。4月からシーズン2が始まっているが、ジョン・ハム演じる主人公の「クープ」ことアンドリュー・クーパーはヘッジファンドの会社で荒稼ぎしていた。 しかし、なぜか解雇され、今は失業中。 それでも昨日までのリッチな暮らしを手放せず、友人や隣人たちから金品を盗んでは帳尻を合わせている。2013年のソフィア・コッポラ監督作品『ブリングリング』はセレブの暮らしに憧れる若者たちの稚拙な窃盗ライフを描いた映画だったが、これは、その中年版。

『ブリングリング』の若者たちは逮捕されたが、こちらは巧みに（少なくとも今のところは）犯行を繰り返している。 でも、そういう話で金持ちライフを笑い飛ばしたいならリアリティー番組のほうがよくはないか。 残念ながら、このドラマは笑えない。 主人公クープの冷めたモノローグを通じて、彼が属する特権階級の愚かさを皮肉ろうとしているらしいが、しらけるだけだ。

少なくともシーズン1を見た限り、やたら目につくのは豪邸やスーパーカーや超高級腕時計だけで、あとはありきたりの家族ドラマだ





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