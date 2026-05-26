ドラゴンクエストIと少年時代の記憶：体験と影響の一つの旅

ファミコンRPG「ドラゴンクエストI」を初めて知り、体験した少年時代の思い出と、そのゲームがもたらした冒険と学びを綴る記事。

1993年に発売された ファミコン 用RPG、 ドラゴンクエストI は、私が最初に出会ったゲームの一部として、少年時代に深い印象を残しました。 小学6年生の頃、週刊少年ジャンプの1986年11号に掲載された『 ファミコン 神拳』企画の中で、DQIの存在を知ったのです。

当時私はPC用RPG『ウィザードリィ』などをほぼ知らず、ただゲーム機のプレイに夢中だっただけでした。 週刊誌に続き、『ファミコン神拳』は同作の紹介記事を繰り返し掲載し、命令を入力して会話をしたり、敵モンスターを倒すと経験値やゴールドがもらえ、アイテムは武器屋や道具屋で入手し、HPが少なくなると宿屋で回復するなど、RPGの基本構造を知る貴重な手がかりとなりました。 これにより、当時の私はスライムやゴースト、メーダといった見た目がカッコイイと同時に可愛らしいモンスターと戦う楽しさに心を奪われ、『遊んでみたい』という熱い思いを抱きました。



しかし、当時小学生であった私はそのゲームを購入するほどの小遣いを持っておらず、実際にゲームソフトを手にしたのは同年度の夏休み中に、ソフトを借りていた友人宅でした。

その場で初めて体験したのが、まず『たたかう』コマンドを実行すると、メッセージウィンドウに『5ポイントのダメージを与えた』などと表示され、武器や防具の装備、スキルの使用も同様に文字で逐一示される点でした。 特にバトルの演出では、モンスターの攻撃が当たると『3ポイントのダメージを受けた』と表示され、画面が揺れ動く演出は、まるで自分が叩かれたような痛々しさを感じさせました。

さらに、主人公のHPが少なくなるとウィンドウや文字の色が赤に変わり、戦闘の緊迫感が増すのも印象的でした。

友人宅で遊んだ時、最初は友人の名前で作った勇者としてプレイしていましたが、ソフトを借りて自分の名を冠した勇者を作ることができた瞬間、ラダトーム王から『おお、もりひろ！ 』と呼んでもらえるだけで心拍数が急上昇しました。 レベルアップに伴うHP・攻撃力の増加、そして新たに覚える呪文『ホイミ』、『ベホイミ』、『ラリホー』、そして『マホトーン』は、ジャンプしたときの爽快感を倍増させ、長期間にわたり愛用し続ける理由となりました。



ちなみに、当時私は書き取り全般が苦手で、通信簿の日本語評価は毎回『書写マイナス』でした。 そのため、メモした呪文を誤って入力するたびに『呪文が違います』と表示され、泣きそうになるほどの悔しさを味わいました。 例えば、ガライの町にある墓（洞窟）への入口階段を自力で発見できず、ある日友人からツッコミを見せられた際に「こんなところに抜け道があったとは！ 」と驚きました。

さらに衝撃を受けたのは、ラダトーム城に隠された秘密の階段でした。 『ファミコン通信』の攻略記事で初めて知ったその階段は、スタート地点の城にあり、まさかマップ上の思いがけない位置に存在し、重要なアイテムが隠されているとは想像もできませんでした。

また、ゲーム内の人物のセリフにもユーモアが散りばめられており、リムルダールにいる女性の『おいでぼうや。 ぱふぱふしてほしいなら50ゴールドよ。

』というセリフは、友人たちと大爆笑を巻き起こしました。 さらに、友人の提案で所持金をちょうど50ゴールドに合わせて話しかけてみたものの、何も起こらなかった経験も、今となっては笑い話として楽しまれています。

本作は1993年にリリースされたファミコン版に加え、スーパーファミコン版リメイクも人気を博し、2017年にスマホアプリ『ドラゴンクエスト for スマートフォン』が登場。

さらに2025年10月にはHD-2Dリメイク版『ドラゴンクエストI＆II』が各プラットフォームで発売され、40周年を迎えた本作は時代を超えて今も多くのプレイヤーに手軽に遊ばれています。 私にとって、このゲームは少年時代の思い出と同時に、RPGの歴史的価値を象徴する作品として大切に残っています





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ドラゴンクエストI ファミコン RPGの始まり 命令入力バトル 60年代以降のゲーム再発売

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