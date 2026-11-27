これまでの経緯と対応、今後のセキュリティ強化策をまとめた声明を公開

本件は、11月4日にLevel Infiniteが、PCランチャーの一部ファイルが第三者によって改ざんされたことを確認したとして公表していたものです。 公式のお知らせによると、9月27日10時59分、ゲームサービスの一部で利用していた「insightjs.com」ドメインが第三者に乗っ取られました。

同日15時41分～42分には、同日15時41分～42分には、ランチャーがダウンロードする公式CDN上のスクリプトファイル4件が改ざんされ、特定のドメインへ接続する不正なコードが仕込まれました。 その後、10月30日3時52分から、このスクリプトを通じてユーザーのPCへ不正プログラムの配布が始まったとされています。 運営側は11月4日0時頃に異常を把握し、同日2時台に不正なファイル3件を差し替え。12時9分には残る1件に関するCDNキャッシュの更新を完了し、追加配布を遮断しました。

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運営は、9月27日15時41分以降にWindows版PCランチャーを一度でも起動したプレイヤーに対し、PCのセキュリティチェックと重要なアカウントのパスワード変更を呼びかけています。 モバイル版や、Level Infiniteの他タイトルへの影響はこれまでの調査で確認されていないとのことです。 チェック方法は2通り用意されています。