ドニエル・マレンが日曜日、再びローマで存在感を示した。モンツァ戦の前半に先制点を挙げ、2点目もアシスト。この時すでに負傷を抱えていたオランダ代表FWは、ハーフタイムに退いた。2位のローマは最終的に3-0で勝利し、宿敵ラツィオとは勝ち点2差、インテルとは勝ち点1差となった。

ドニエル・マレンが日曜日、再び ローマ で存在感を示した。 モンツァ 戦の前半に先制点を挙げ、2点目もアシスト。 この時すでに負傷を抱えていたオランダ代表FWは、後半のピッチには立たなかった。2位の ローマ は最終的に4-0で勝利し、宿敵ラツィオとは勝ち点2差、インテルとは勝ち点1差となった。

ローマは週半ば、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦で十分に値する勝ち点1を獲得し（2-2）、さらに自信を深めていた。 モンツァ戦でも力強い立ち上がりを見せ、早々にマレンが先制。 相手をかわして右足でファーサイドに決め、1-0とした。 その12分後、ローマはリードを2点に広げた。

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ここでもマレンが重要な役割を果たす。 パスを受けた元PSVのマレンは顔を上げ、マティアス・スーレが空いているのを見逃さなかった。 アルゼンチン人MFはトラップから素早くシュートを放ち、落ち着いてファーサイドの隅に決めた。2-0。 その後まもなく、マレンがその時点ですでにどこかに違和感を抱えていたことが明らかになった。