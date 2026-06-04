ドット絵アドベンチャー『ねずみバスターズ！』がSteamで完全版リリース、EEBバトルで除霊に挑む

スマートフォン向けで高評価を得た『ねずみバスターズ！』が、Steam向けに大幅リメイクされた完全版として登場。ねずみ視点でアパートの住人と交流し、独自のEEBバトルで悪霊除霊に挑む新体験を提供する。

本作は、スマートフォン向けに配信された同名タイトルの大型アップグレード版としてリリースされた。 ドット絵で描かれたゆるやかなアドベンチャー ゲーム で、プレイヤーは突如としてねずみの姿に変えられた主人公を操作し、関西弁を話す謎のねずみマスターと出会うことから物語が始まる。

マスターと共に「ねずみバスターズ」の一員となり、元の人間姿へと回復するために、古びたアパートに潜む数々の悪霊を除霊する任務に挑む。 アパートの各部屋には個性的な住人が暮らしており、各住人の背後にはそれぞれ異なる悪霊が潜んでいる設定だ。 プレイヤーはねずみ視点で部屋を探索し、マスターとインカムで会話しながら情報を集め、住人の日常行動やプライベート空間を観察して除霊の条件を整えていく。





ゲームは、探索パートとミニゲームを組み合わせた構成となっており、部屋の隅々に仕掛けられたパズルやタイミングを要するアクション要素をクリアしながら、徐々に悪霊の弱点に近づく。 除霊に使用する銃はマスターから借りた特製の「除霊銃」で、これを用いて悪霊の攻撃を回避しつつ弱点部位を狙う「EEB（エキサイティング・エクソシズム・バトル）」という独自のバトルシステムが採用されている。

EEBは、敵の攻撃パターンを読み解き、タイミングよくカウンターを入れることでダメージを最小限に抑え、効果的に撃破できるよう設計されており、初心者向けのイージーモードからハードコア向けのチャレンジモードまで、難易度選択が可能となっている。



開発は国内のインディーズスタジオOdencatが手掛けており、同社は『メグとばけもの』や『くまのレストラン』、『フィッシング・パラダイズ』といったヒット作で知られる実績あるデベロッパーだ。 オリジナルの『ねずみバスターズ！ 』はiOS/Androidで先行リリースされ、ユーザーから高い評価を受けた。

今回のPC版（Steam）リリースにあたっては、グラフィックやサウンド、操作性を徹底的に見直し、オリジナルを大幅に上回るパワーアップを実現した完全版として提供される。 Steam上での発売に際し、限定特典や追加シナリオも用意されており、既存ファンはもちろん、新規プレイヤーにも手軽に楽しめる内容となっている。 ゲームは2026年春に配信開始予定で、国内外のゲーマーコミュニティからの期待が高まっている





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