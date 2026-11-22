ドスパラは、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載したハイエンドPCを191万4800円で発売。また、Core Ultra 7やRTX 5070搭載モデルも値下げされ、各構成の詳細と価格を解説する。

ドスパラ は、AMD製の高性能プロセッサとNVIDIAの最新グラフィックスカードを搭載した新規構成のPCを発売した。ハイエンドモデルはAMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備えた構成となっている。

これら3つの新規モデルは、Windows 11を搭載し、異なる価格帯とパフォーマンス特性で提供される。各機種とも、ミドルタワーケースや高効率電源を搭載し、一般ユーザーからプロフェッショナルまで幅広く対応する設計だ。通常価格からの特価販売により、高性能PCへのアクセスハードルを下げている。

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ハイエンド構成の詳細と性能

最上位モデルは、2000GB SSDと1300W 80Plus platinum電源を装備する。Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロフェッショナルな用途にも耐えうる安定性を確保している。ミドルタワーケースを採用することで、冷却性能と拡張性を両立させている。

このハイエンドPCの通常価格は2,137,800円（税抜）だったが、223,000円オフの1,914,800円（税抜）で提供される。送料無料となるため、追加コストなしで購入可能だ。64GBの大容量DDR5メモリは、複雑な計算や複数のアプリケーション同時実行を可能にする。

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ミドルレンジ構成のスペック

2番目のモデルは、intel Core Ultra7-265KFとRadeon RX 9070XT、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを組み合わせている。チップセットにはintel Z890が採用されており、最新のIntelプラットフォームの恩恵を受けることができる。

OSはWindows 11 Home 64ビット版で、850W 80Plus gold電源とミドルタワーケースが標準装備だ。通常価格439,800円（税抜）から45,000円オフの394,800円（税抜）に設定されている。この価格帯において、最新のCore UltraプロセッサとRXシリーズの組み合わせは高いコスパを提供する。

エントリーハイエンドと値下げ効果

3番目のモデルは、AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を採用した構成だ。16GB DDR5メモリと1000GB SSDを備え、Fractal North ホワイトケースが特徴的である。このケースはデザイン性と放熱性を重視したモデルとして知られている。

電源は750W 80Plus goldを採用し、Windows 11 Home 64ビット版を搭載している。通常価格383,800円（税抜）から34,000円オフの349,800円（税抜）で購入可能で、こちらも送料無料だ。RTX 5070は1080pおよび1440p解像度でのゲーミングに最適化されている。

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販売戦略と市場への影響

ドスパラは、異なる予算層とパフォーマンスニーズに対応するために、3つの異なる構成を同時に市場に投入した。各モデルとも、最新のCPUとGPUの組み合わせにより、将来のソフトウェア要件にも対応できる設計となっている。特価販売は、消費者の購買意欲を刺激する戦略的措置だ。

これらのPCは、高解像度ゲーミング、3Dレンダリング、動画編集など、リソースを多く消費するタスクに適している。各構成の価格対性能比は、競合他社と比較しても競争力を持つとされる。ユーザーは、自身の用途に最適なメモリ容量とストレージサイズを選択できる。

今後のPC市場の動向

AMDとNVIDIA、Intelは次世代プロセッサとGPUの供給を増やしており、ドスパラのようなPCメーカーはこれを迅速に製品化している。RTX 50シリーズやRyzen 9 9000シリーズの登場により、PC市場のハイエンド層はさらに拡大している可能性がある。消費者は、より安価に高性能なPCを手に入れる機会を得た。

3つのモデルすべてに送料無料という条件は、オンライン購入時の障壁を进一步に低下させる。特に、191万4800円というハイエンドモデルの価格設定は、従来よりも手頃な価格帯に位置づけられている。この価格戦略は、ドスパラの市場シェア拡大に寄与すると期待されている。