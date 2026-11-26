ドジャースがメッツからFAとなったエリク・ワガマン内野手（29）とマイナー契約を結んだと、米紙「カリフォルニア・ポ

ドジャースがメッツからFAとなったエリク・ワガマン内野手（29）とマイナー契約を結んだと、米紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者が26日（日本時間27日）、報じた。 スプリングトレーニングへの招待も含まれているという。

同記者によると、ドジャースは今オフ、マイナー契約に新たな価値を見いだしている。 現行の労使協定が失効する12月1日にはロックアウトに突入することがほぼ確実視されており、40人枠に入っている選手と球団スタッフとの接触は禁止される。 一方、マイナー契約で獲得した選手は引き続き球団のコーチ陣の指導を受けることができる。 ワガマンは右打ちで、主に一塁と三塁を守る。

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先日、ツインズからトレードで獲得したロイス・ルイスとタイプが重なり、不測の事態に備えて選手層を厚くするための補強とみられる。 2024年にエンゼルスでメジャーデビュー。 マーリンズに所属した25年には140試合に出場し、打率・250、9本塁打、28二塁打、53打点をマークした。 ただ、OPSは・674とリーグ平均を下回り、守備面でも評価が低く、WARはマイナスだった。 昨オフにツインズへトレードされ、その後、ウェーバーを経てメッツに移籍。