今季ナ・リーグ西地区最下位だったロッキーズが25日（日本時間26日）、次々と投手の補強に動いた。複数の米メディアによるとこの日、エンゼルス時代の大谷翔平（ドジ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今季ナ・リーグ西地区最下位だった ロッキーズ が25日（日本時間26日）、次々と投手の補強に動いた。 複数の米メディアによるとこの日、エンゼルス時代の大谷翔平（ドジャース）の同僚で今季レッドソックスでプレーした先発左腕 パトリック・サンドバル （30）と3年総額4200万ドル（約67億2000万円）で、カブスからFAとなっていた先発左腕デービッド・ピーターソン（31）と2年総額3200万ドル（約51億2000万円）で、それぞれ合意した。

サンドバルはトミー・ジョン手術明けの今季は15試合で1勝7敗と苦戦したが来季は復活が期待される。 ピーターソンは今季はメッツとカブスの2球団で32試合に登板し9勝8敗、防御率4.79でカブス移籍後は先発ローテで最も安定感を発揮した時期があった。 ロッキーズは今月19日にはホワイトソックスからトレードで今季9勝8敗でローテを引っ張った先発右腕デービス・マーティン（29）と復活が期待される先発右腕ルイス・カスティーヨ（33）をすでに獲得。

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先発ローテは昨季チーム最多の12勝を挙げた菅野智之投手（37）がFAで抜けたが、今オフの補強ラッシュで大幅に強化し、ドジャースやパドレスなど強豪ひしめく地区で来季勝負をかける。