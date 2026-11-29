ドジャースにドライブライン出身の新スタッフ育成で重視する「信頼」米野球トレーニング施設「ドライブライン・ベースボー

ドジャースにドライブライン出身の新スタッフ 育成で重視する「信頼」米野球トレーニング施設「ドライブライン・ベースボール」でヒッティング・トレーナーを務めるスティービー・トーマス氏が28日（日本時間29日）、自身のX（旧ツイッター）でドジャースの「コーチング＆テクノロジー・アシスタント」に就任すると発表した。

「ドジャースで新たな役職に就くことを発表でき、誇りに思う」と報告。 ドライブラインでの経験を振り返り、「最も大きな学びは、選手育成において信頼関係を築くことがいかに重要かということ。 信頼と選手自身の納得が、あらゆる指導哲学の中心になければならない」と強調した。 データ活用についても「本当のドライブラインの哲学は、バットスピードや引っ張り方向へのフライではなく、データを収集し、科学的根拠に基づいて練習すること。

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真の評価基準は、そこに至る方法ではなく、実戦での結果だ」と説明。