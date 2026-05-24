ドジャースが敵地で逆転勝ち、ブルワーズ戦のレギュラーシーズン連敗を"９"で止めた

ドジャースが２３日、敵地で逆転勝ちを収め、ブルワーズ戦のレギュラーシーズン連敗を"９"で止めた。大谷翔平投手（３１）は２安打１打点で今季最長９試合連続安打。先発の佐々木朗希投手（２４）は５回４安打３失点と粘りの投球で３勝目を飾った。また、ドジャースの救援陣は、１９０１年以降では、９８年４月１７～２７日に記録した３３イニング連続無失点を２８年ぶりに更新し、３６回連続無失点とした。

ドジャース が２３日、敵地で 逆転勝ち を収め、 ブルワーズ戦 の レギュラーシーズン連敗 を"９"で止めた。 大谷翔平投手 （３１）は２安打１打点で 今季最長９試合連続安打 。 先発の 佐々木朗希投手 （２４）は５回４安打３失点と 粘りの投球 で ３勝目を飾った 。

また、ドジャースの救援陣は、１９０１年以降では、９８年４月１７～２７日に記録した３３イニング連続無失点を２８年ぶりに更新し、３６回連続無失点とした。 大谷は初回先頭の１打席目は見逃し三振。 先発のサイド左腕ガサーの投球に翻弄され、最後はカウント３ー２からスライダーに全く手が出ず、敵地は大歓声に包まれた。３回の２打席目は二飛、４回は空振り三振。

だが、１点リードの７回１死で迎えた４打席目には、救援左腕ホールのスライダーを捉えると、快音を響かせて中前に運び、今季最長９戦連続安打とした。９回にはダメ押しの右前適時打を放って２安打１打点だった。 先発の佐々木朗希は、初回はわずか６球で先制を許すなど、３５球を要して３失点という苦しい立ち上がり。 だが、２回以降は立て直し、２死一、二塁のピンチでボーンを右飛。３、４回も３人で抑えると、５回は２打席連続で二塁打を打たれていた先頭のチョウリオをスプリットで空振り三振。 続くチュラングは９８・５マイル（約１５８・５キロ）直球で空振り三振。

ボーンにはこの日最速９９・５マイル（約１６０・１キロ）直球などで追い込み、最後は二ゴロに仕留めて１０者連続アウトとした。 打線は３点を追う４回にパヘスの適時二塁打で１点を返すと、１死一、二塁の好機にＴ・ヘルナンデスが左翼ポール直撃となる逆転３ランを放ち、リードを奪っていた。 佐々木は１点差で６回からマウンドを救援陣に託したが、抜群の安定感は健在。２番手左腕ベシア、３番手右腕ハート、４番手左腕スコット、５番手右腕Ｊ・ヘルナンデスと１イニングを無失点で切り抜け、２８年ぶりに球団記録を更新し、３６回連続無失点とした。 さらに打線は８、９回に計７得点を挙げ、大量リードを奪っていた





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ドジャース ブルワーズ戦 逆転勝ち レギュラーシーズン連敗 大谷翔平投手 佐々木朗希投手 救援陣 今季最長９試合連続安打 粘りの投球 ３勝目を飾った ３６回連続無失点

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