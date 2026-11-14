ドジャースがロアイシガとヒル獲得に積極姿勢 救援投手陣の強化へ

ロサンゼルス・ドジャースがFAとなったホナタン・ロアイシガとティム・ヒルの獲得に関心を示している。ドジャースはポストシーズンを見据え、救援投手陣の補強を急いでおり、両投手への関心が高まっている。

ロサンゼルス・ドジャース が、フリーエージェント（FA）となった投手の補強に向けて具体的な動きを見せている。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は14日、ドジャースがアリゾナ・ダイヤモンドバックスからFAとなった ホナタン・ロアイシガ 投手（32）と、ニューヨーク・ヤンキースからFAとなった ティム・ヒル 投手（36）に関心を示していると報じた。この報じられた日時は日本時間15日である。

ロアイシガの復活と契約予想

右腕のホナタン・ロアイシガは、ヤンキースで8年間プレーし高い能力を示しながらも、度重なる故障に苦しんだ歴史を持っている。昨オフにはダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、今季はともに自己最多の67試合、67イニングを投げて7勝3敗2セーブ、防御率2.42という好成績を収めて復活を遂げた。奪三振は多くないものの、ゴロを打たせる能力に優れ、2020年以降の260イニングで与四球率6.3％と制球力も安定している。同サイトはFAランキングでロアイシガを45位に選出し、2年総額1300万ドル（約20億8000万円）の契約を予想している。ロアイシガは契約合意に近づいており、近日中に移籍先が決まる可能性がある。

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ドジャースの投手補強の背景

ロサンゼルス・ドジャースは、FAとなったアレックス・ベシアとの再契約を希望しており、左腕にはタナー・スコット、ジャスティン・ロブレスキー、ジャック・ドライヤーらが残っている。それでも長いポストシーズンを勝ち抜くため、投手層の充実を目指している。右腕のエバン・フィリップスがブレーブスに移籍したことも、ロアイシガへの関心を高めている可能性がある。ドジャースは、チームの勝率を維持し、ポストシーズンでの戦力を厚くするために、経験豊富な救援投手の獲得を急いでいる状況にある。

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争奪戦と他の関心チーム

ロアイシガとヒルには、ヤンキースやニューヨーク・メッツも関心を示しており、争奪戦の行方が注目されている。特にロアイシガは、過去に所属したヤンキースからの関心も強く、移籍先が決まるまでの過程には注目が集まっている。ドジャースは、これらの他チームとの競争を制し、自陣に経験豊富な救援投手を引き込むことができるかが、今後の戦力構築の鍵となる。両投手の経験と能力は、ドジャースが長期的な成功を収めるために不可欠な要素であると見られている。