NTTドコモは、2027年1月下旬以降に「らくらくスマートフォン F-53G」を発売。対象チャネルで購入した全員へ、基本的な操作や日常生活で役立つ便利機能などを分かりやすく紹介した「使いこなしガイド」をプレゼントする

NTTドコモ は、2027年1月下旬以降に「らくらくスマートフォン F-53G」を発売。 対象チャネルで購入した全員へ、基本的な操作や日常生活で役立つ便利機能などを分かりやすく紹介した「使いこなしガイド」をプレゼントする。

本製品は、高輝度で屋外でも見やすいという約5.4型の有機ELディスプレイを搭載。

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「触れる」操作と「押す」操作を区別する「らくらくタッチパネル」を備え、画面表示は利用スタイルに応じて縦スクロール型の「標準ホーム」と、アプリを自由に配置できる「シンプルホーム」から選択できる。 通話中の詐欺リスクを検知して画面表示や振動で通知する機能、海外からの着信を一括で拒否する設定を搭載。 歩数や電池残量などの利用状況を離れた家族へ自動でメール送信する機能も利用可能で、山間部や海上などでも利用できる衛星通信に対応する。