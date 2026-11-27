ドコモオンラインショップの「売れ筋ランキング」。2026年10月は、9月に2位だった「iPhone 18 Pro（256GB）」が首位に立ち、9月首位の「iPhone 17（256GB）」は2位に下がった。10月発売の「Xperia 10 VIII SO-52G」が初登場で3位、「moto g37 M-51G」が5位に入った。

3位には、10月8日発売の「Xperia 10 VIII SO-52G」が初登場で入った。 価格は10万6040円。 ディスプレイは前モデルの「Xperia 10 VII」より最大約50％明るくなり、屋外でも画面を確認しやすい。

専用アプリを入れて背面にNFCカードをかざすと、壁紙や充電を始めたときの音をカードの内容に切り替えられる「Fan Sync」も新たに備える。5位の「moto g37 M-51G」も初登場だ。10月22日発売のモトローラ製エントリーモデルで、発売から月末までの10日間でトップ10に入った。 価格は8位の「arrows We3 F-52G」と同じ2万2000円。 約6.7型の画面は最大120Hzで動きを滑らかに表示でき、立体音響のDolby Atmosに対応したステレオスピーカーも備える。

Advertisement

既存モデルでは「iPhone 18 Pro Max（256GB）」が9位から6位に上がり、iPhone 18 Pro（512GB）や「iPhone 17e（256GB）」を抜いた。512GB版は4位から7位、iPhone 17eは5位から9位に下がっている。4位の「Galaxy S26 SC-51G（256GB）」は9月の3位から1つ下がったが、Xperia 10 VIIIが上に入った分の繰り下がりだ。 ドコモオンラインショップの「売れ筋ランキング」。2026年9月は、9月18日発売の「iPhone 18 Pro（256GB）」が初登場で2位となり、512GB版が4位、「iPhone 18 Pro Max（256GB）」が9位に続いた。