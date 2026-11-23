マンチェスター・シティがエティハド・スタジアムでナポリを迎えるチャンピオンズリーグの一戦を前に、ジェレミー・ドクがケヴィン・デ・ブライネとの対戦を語った。

マンチェスター・シティ がチャンピオンズリーグでナポリを迎える一戦を前に、 ジェレミー・ドク が元チームメイトのケヴィン・デ・ブライネとの対戦を楽しみにしていると語った。 ベルギー代表では今も共にプレーする名MFと、欧州の舞台で相まみえる。

マンチェスター・シティは火曜日の チャンピオンズリーグ、ナポリとの重要な一戦に向けて準備を進めているが、試合前の話題の中心はクラブの真のレジェンドの帰還だ。 プレミアリーグ史上屈指のMFと広く評価されるデ・ブライネが、イタリアからの遠征チームの一員としてエティハド・スタジアムのピッチに戻ってくる。 ドクにとって、ベルギー代表の主将と対戦できるのは待ち遠しい瞬間だ。 で「ケヴィンが今でもどれほど特別な選手か、説明する必要はない」と語った。

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「シティで一緒にプレーしたし、今も代表で共にプレーしている。 彼とプレーするのはいつだって楽しい。 周りの選手には見えないものが見えていて、その能力は信じられないほどだ。 明日、彼に会えるのをみんな楽しみにしている。

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前回ナポリと対戦した時は、退場処分のため彼があまりプレーできなかったのが残念だった。 でも、彼と対戦するのが楽しみだし、今も一緒にプレーできていることをとてもうれしく思う」ピッチ外では親しい間柄にあるが、ドクは、チーム内での激しく妥協のない競争においてはデ・ブライネとの友情も脇に置くと強調する。 両者のベルギー人同士としての絆は強いままだが、練習場では互いを限界まで高め合おうとする意欲が以前にも増して強いと、切れ味鋭いウイングは明言した。 広告