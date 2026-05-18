ドキュメンタリー視聴者の視点からドラマの面白さを学ぶ野呂、顔のうまさに注目：演劇美術大学出身の野呂が同世代の女優のバスケ能力に注目し、彼女は作中に映っているような演技ができないのには、'ちょっと無理'と褒めちぎっている

野呂（野崎れな aiutarti）は、現在、女優の黒木華主演のフジテレビのドラマ「銀河の一票」に出演中。野呂は黒木が東京都知事選に出馬させるスナックのママという役どころ。ドラマパーソナリティーの放送作家でタレント・高田文夫から「今、こう言われてるんだよね。“野呂佳代の作品にハズレなし”」と紹介されると、10回の連続出演しているという野呂は「自分ではよく分からない。数えたことはない」といい、「もっと出てる方もいらっしゃいますから」と謙そんした。 また共演中の黒木は、野呂の芝居を「凄いなんてもんじゃない」と絶賛。自身の芝居を「引き出してもらっちゃってすみません、っていう感じ」といい、「マジで本当に、華ちゃんじゃなかったらこんなふうにならない」と打ち明けた。 ドラマでは2人芝居の場面も多いため、セリフ覚えについて聞かれると「私よりも華ちゃんのほうが、専門的なセリフがたくさんあって」と告白。それでも多用される「心に残るワード」が、後日キャスト陣で「あの時のあのセリフが」と話題になるそうで、「本当にいいドラマに出させてもらってる」と話した。また野呂は黒木の絶妙な表情にも注目。「目が離せない」という野呂は、放送されたドラマを視聴者目線で見る際「ああ、こんなふうに演じられるんだ」と勉強になる様子。とはいえ「できないです、あれは。ちょっと無理です。素晴らしい」と褒めちぎっていた。

女優の黒木華主演のフジテレビドラマ『銀河の一票（月曜後10：00）』、野呂役として出演中の高知県立演劇芸術大学出身の野呂は、 portrayed as the mother of a sushi bar owner who tries to get a prominent female politician to run for Tokyo governor in the show.

High-profile broadcaster and talent Takada Kazuhiko praises black music's performance as 'no. 1 with respect to [black music],' referring to 'No regrets' works. Despite achieving 10 consecutive appearances, he says he doesn't count. Black praises co-star Kunihiro as 'amazing' and appreciates her acting skills.

As for memorizing actor roles, he admitted that Kunihiro has more lines, but confessed that 'even if [Kunihiro] wasn't there, [he] couldn't keep up with the drama.

' He also mentioned 'an unforgettable line' that brought significant attention to the actor. In addition to the comic stage, it also has a scene with dialogue exchanges, so he said, 'Can't believe Kunihiro wasn't there. It would have been totally different.

' He definitively expresses a strong sense of accomplishment, declaring that 'it's really the best for me that it's so good. ' He also praised her acting skills





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