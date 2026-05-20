ドキュメントバラエティー！家でマネできる頂点テクを盛りだくさんでお届け！他人の給与明細を世界中で体当たり調査！日本と世界のお金事情を比べると…その国独自の文化や今が見えてくる？新感覚のお金バラエティ番組！今回の放送では、日本の給料アップの大きなヒントにもなるかもしれない‘少子化対策がスゴい国SP！’。愛の国・フランスでは…なんと新生児の６割が婚外子!?その秘密は、日本ではありえない衝撃の結婚制度！さらに…超羨ましい制度‘子どもを３人生むと、あるお金がゼロになる’ハンガリーや… モロッコの世界遺産の街でも給料調査！驚きの給料事情が明らかに！全国のタクシー運転手に聞き込みし、うまい店を発見するグルメバラエティ。今回は関東を代表するグルメタウンである鎌倉、板橋、宇都宮、水戸のタクシー会社が自慢のグルメで対決する、会社対抗グルメバトルトーナメントを放送！次々と繰り出される珠玉のグルメの数々に一同大興奮！

様々な業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人に憧れられ、尊敬され、愛される、選ばれし頂点が存在する！ その頂に君臨する頂点サマを発掘&こだわりに密着し、どうやってその頂に登り詰めたのか？

その神業の限界に迫るドキュメントバラエティー！ 今回は、予約数ヵ月待ちのドライヘッドスパのゴッドハンドセラピストが前人未踏の動物寝かしつけに挑戦！ また、醬油染みを瞬殺する染み抜き革命児の衝撃テクや片付け界の異端児‘ブルドーザー純子’による大家族カオス部屋大改造など、家でマネできる頂点テクを盛りだくさんでお届けします。 誰もが気になる‘他人の給与明細’を世界中で体当たり調査！

日本と世界のお金事情を比べると…その国独自の文化や今が見えてくる？ 新感覚のお金バラエティー番組！ 今回の放送では、日本の給料アップの大きなヒントにもなるかもしれない‘少子化対策がスゴい国SP！ ’。

愛の国・フランスでは…なんと新生児の６割が婚外子!? その秘密は、日本ではありえない衝撃の結婚制度！ さらに…超羨ましい制度‘子どもを３人生むと、あるお金がゼロになる’ハンガリーや… モロッコの世界遺産の街でも給料調査！ 驚きの給料事情が明らかに！

全国のタクシー運転手に聞き込みし、うまい店を発見するグルメバラエティ。 今回は関東を代表するグルメタウンである鎌倉、板橋、宇都宮、水戸のタクシー会社が自慢のグルメで対決する、会社対抗グルメバトルトーナメントを放送！ 次々と繰り出される珠玉のグルメの数々に一同大興奮





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