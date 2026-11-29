ドゥカティは2026年11月25日、テクニカルウェア、ライフスタイルウェア、フィットネスウェアで構成される「2027年アパレル・コレクション」を発表した。

コレクションはサーキット走行やツーリング、日常の移動まで幅広い場面を想定している。 ゴアテックス素材、認証プロテクター、温度調整機能を備えたテクニカルファブリックが採用され、アライ、ノーラン、ダイネーゼ、ヘルド、レブイット、オジオなどのパートナー企業との協業で開発された。

定番のレーシングラインに加え、スポーツ、ツーリング、アーバンの各ラインが大幅にアップデートされている。 スポーツラインでは、Speed Evo C3ジャケットにシリーズ初のレディースモデルが設定された。 牛革、ストレッチ素材、プロテクターを組み合わせたVectorジャケットも用意される。 アルド・ドルーディによるグラフィックが採用されたSpeed Evo V3およびDucati Corse V10ヘルメットのほか、体温バランスの維持をサポートするテクニカルアンダーウェアのCool Down 3もラインアップされている。

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ツーリングラインの中心は、ダイネーゼとの協業で開発され、ドルーディ・パフォーマンスがデザインを手掛けたStrada C6セットアップ。 モジュラー構造と着脱可能なゴアテックスメンブレンが採用されている。 寒冷時向けのWinter Voyagerグローブ、保温性と温度調整機能を備えたWarm Up 3、アライ製のStrada Tour V6ヘルメット、オジオと共同開発されたRedline B8バックパックも設定されている。