ドイツ代表 若手起用は正しかった ナーゲルスマン監督「狙い通りのサッカーができた」

2026年W杯直前の親善試合を前に、ドイツ代表はフィンランド戦で4-0の楽勝を果たした。ユリアン・ナーゲルスマン監督の若手起用は正しかったと評価された。

フィンランド戦 は4-0の楽勝だったが、 ドイツ代表 には時折戦術的な規律が欠ける。 ユリアン・ナーゲルスマン監督 の 若手起用 は正しかった。 2026年W杯 （米・加・墨共催）直前の親善試合を前に、特に目立った3つの点がある。

ZDFのインタビューで「狙い通りのサッカーができた」と語った。

「ハイプレスを頻繁に掛け、2得点を奪った（2-0、4-0）。 さらに、レニーからのスルーパスでデニズが決めたディープディフェンスからの1点（3-0）と、セットプレーからの1点（1-0）もあった。

「試合のさまざまな局面で得点が取れた」とキミッヒ。 ナゲルスマン監督も「カウンターでも決めたし、逆境に耐える力も示した。 この調子で続けたい」と語った。4－0となってからも選手たちが積極的に仕掛けたことについては「何かを見せたいという気持ちの表れ」と肯定したが、戦術的な規律が欠ける状況は望ましくないとも語った。

「自分たちの強さをもっと信じなければならない」と監督は語った。 チームにはいまだ微調整、自動的な連携、戦術的な規律が欠けている。 大会までの準備期間に解決可能な問題だが、ナゲルスマンがベスト11を早期に固めることは重要だ。

バイエルン名誉会長ヘーネスらも指摘するように、左SBはラウムとブラウン、右FWはサネ、カール、バイアーが候補で、まだ2〜3ポジションが未決定である。2得点1アシストの活躍についてナゲルスマンは「このパフォーマンスなら外す理由がない」と語り、ハヴェルツとウンダフのどちらを選ぶかという既決の課題が再浮上する可能性を示唆した。 フィンランド戦でユリアン・ナーゲルスマン監督が選んだ先発11人の平均年齢は26.29歳。 これは2024年10月のネーションズリーグ・オランダ戦（1-0勝利）より0.58歳若い。

この若返りは、18歳98日で先発デビューしたレナート・カールだけによるものではない。 彼はユスファ・ムココ、ウヴェ・ゼーラーに次ぐ代表史上3番目の若さでの先発となった。 さらに22歳のナサニエル・ブラウン、アレクサンダル・パブロヴィッチ、および1歳年上のジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツも平均年齢を下げた。 パブロヴィッチはすでにレギュラーの座を確固としており、この試合でも「ボス」モードで存在感を示した。

ヴィルツはムシアラとともに得点を挙げ、厳しいイングランドでのシーズンや長期離脱から自信を取り戻し始めた。 ナサニエル・ブラウンはデヴィッド・ラウムより創造性が高く、ジョシュア・キミッヒのように中央へ切り込むことを示した。 サイドとセットプレーのスペシャリストであるラウムに対し、彼は米国でのW杯でチームに多様性をもたらすだろう。 この調子なら、W杯ではすべての若手が先発すべきだ





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