早期アクセス開始時のバージョンでは、ドイツと北アフリカを舞台とするシナリオを収録。北アフリカでは航空機だけでなく、陣地に迫る戦車にも対処します。

本作は、第二次世界大戦期の対空砲を操作し、敵機を撃ち落とすシミュレーターです。 最大5人での協力プレイに対応し、索敵や測距、信管調定、砲弾の運搬・装填などを分担。

「アハト・アハト」の呼び名で知られるドイツの8.8cm対空砲などを操り、砲班の連携で敵を迎撃します。 早期アクセス開始時には、ドイツと北アフリカの2か所を舞台とするシナリオを収録。 ドイツでは昼と夜のシナリオを用意し、8.8cm対空砲と、より軽量な2cm Flak 38で砲台を守ります。 昼のミッションでは、低空を飛ぶ航空機が砲台を襲う一方、爆撃機の編隊は防衛対象の重要目標へと向かいます。

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協力プレイではボットも参加でき、砲の空いている持ち場を担当。 また、各プレイヤーがそれぞれ自分の砲を操作し、個人スコアを競うアーケードモードも用意されています。 早期アクセス中には、新モード「車列護衛」や40mmボフォース砲を開発予定です。 車列護衛モードでは、オペル・ブリッツに搭載された2cm Flak 38で低空飛行の航空機を迎撃し、移動する車列を目的地まで守ります。 Flak 38 搭載 Opel Blitz – 車列護衛ミッションで使用する移動式対空砲車両