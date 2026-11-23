ドイツとデンマークの警察当局は23日、同日朝に合計で数百の学校が電子メールによる爆破予告を受けたと発表した。現時点では実際の危険性を示す兆候はないものの、欧州各地で相次ぐサイバー攻撃やいたずらの文脈で対応が進められている。

- ドイツ と デンマーク の警察当局は２３日、同日朝に合計で数百の学校が電子メールによる 爆破予告 を受けたと明らかにした。 欧州各地で サイバー攻撃 などの脅威が続いている中での新たな騒動となったが、現時点では実際の危険性を示す兆候はないという。

ドイツのテューリンゲン州の警察当局は、学校に対し通常通り授業を続けるよう指示したと発表。 ドイツ南西部のフライブルク市の警察によると、ドイツ全土で約４５０校が脅迫を受けたとし、「これまでに連絡を取った学校が具体的な脅威にさらされていることを示唆する証拠はない」と言及。 ベルリンの警察当局も同様の内容を発表している。 ここ数週間、欧州各地の学校やスーパーマーケット、航空管制システム、放送局などを標的として、いたずらやサイバー攻撃が相次いでいる。

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スペインでも先週、１０を超える学校がメールでの爆破予告を受け、避難措置が取られていた。 ドイツ内務省の報道官は、内外の学校に対する脅しは「広範な状況の一部」だと指摘したが、詳細には触れなかった。 欧州当局者の一部では、ウクライナを支援する欧州諸国の日常生活を混乱させる動きにロシアが関与しているのではないかとの見方もある。 ロシアは関与を否定し、中傷に当たるとして反発している。