ドイツ軍が中国製ドローン使用中止、機密流出懸念で欧州製へ移行

ドイツ国防省は安全保障上の理由から、連邦軍における中国製ドローンと自動車の使用を停止すると発表しました。機密情報の流出防止を目的に、今後は欧州製に置き換える方針です。

ドイツ連邦軍 は、安全保障上の重大な懸念から 中国製ドローン （無人機）の使用を中止すると発表しました。この決定は、中国製車両が軍事施設への乗り入れを禁止されたことと併せて、独メディアによって一斉に報じられました。主要な理由は、重要な軍事情報が外部へ漏洩するリスクを警戒するためです。

機密保護の観点から使用禁止命令

ドイツ国防省報道官は11日、連邦軍による中国製ドローンの使用中止を公式に明らかにしました。これにより、兵舎や訓練場などでの利用が全面停止となります。ドイツ誌シュピーゲル電子版の報道によると、これらの小型ドローンはこれまで兵舎や訓練場で運用されていました。具体的には、操縦や射撃訓練において標的として標的にする用途で利用されていました。しかし、演習に関する詳細なデータや、兵舎ならびに訓練場の画像、さらには武器システムに関する情報が流出する恐れがあるため、軍内部で直ちに行なう使用を止めるよう命令が出されました。この措置は、情報セキュリティの強化を最優先したものです。

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調達状況と欧州製ドローンへの切り替え

ドイツ軍で以前から使用されていた中国製ドローンは、業界で世界最大手の企業であるDJIの市販品が含まれていました。また、中国治安当局が使用している機種も存在したと伝えられています。これまでに計数千機が調達されたと推測されており、規模は小さくありません。セキュリティリスクを回避するために、今後はこれらの中国製ドローンを欧州製の機材へ置き換える計画が進行しています。これにより、ドイツ連邦軍のドローン運用は欧州メーカー依存に転換することになります。

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中国製車両の施設立ち入り規制強化

安全保障上の懸念はドローンだけでなく、中国製自動車にも及んでいます。ドイツ軍は、兵舎や軍事施設への中国製自動車の乗り入れを規制する措置を実施しています。具体的な対応策として、これらの自動車の所有者は、兵舎や施設の外側に駐車することを義務付けられました。さらに、軍事施設内での移動については、車両での移動が禁止され、徒歩で移動することが求められるようになりました。この規制は、車両に搭載されたセンサーや通信機能による情報収集を防ぐための厳格な処置です。

欧州全体での警戒感の高まりと背景

ドイツ軍の決定の背景には、欧州全体で高まっている中国製技術製品への警戒感があります。昨年10月、ノルウェーで行なわれた軍事訓練において、中国製電気自動車（EV）のレンタカーが軍事施設に入場した際、施設の入場コードや兵員の出入りをセンサーやカメラで記録していたことが発覚しました。この事案をきっかけに、情報流出リスクへの懸念が欧州各国で広がっています。さらに、先月には在日米軍の嘉手納基地が、中国自動車大手であるBYD製の車両に対する乗り入れ禁止を発表しました。これらの一連の事案は、ドイツ軍の判断が世界的な動向と連動していることを示しています。