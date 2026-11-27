ドイツ連邦議会は27日、国防費増額と大規模投資を柱とする2027年予算案を賛成317票で可決した。新規借り入れは2104億ユーロに達し、第二次世界大戦後で2番目に大きい規模となる。メルツ首相の連立政権は基幹インフラ強化と軍備再建を推進する一方、財務省は2028年予算で財源不足が生じる可能性を示唆した。

- ドイツ 連邦議会 （下院）は２７日、総額５５６０億ユーロ（約６１００億‌ドル）の２０２７年予算案を可決した。 予算案に‌は 国防費 の増額や大規模な投資が盛り込まれ、第２次‌世界大戦後で２番目の規模となる 新規借り入れ を計上した。

予算案は賛成３１７票、反対２６０票で可決。 ​新規借り入れ総額は２１０４億ユーロに達する見込みで、新型コロナウイルス流行下の２１年に記録した過去最高の２１５４億ユーロに次ぐ水準となる。 このうち約１２３０億ユーロは一般会計による借り入れ。 昨年合意されたインフラや国防向け支出拡大のための特別措置に基づ‌く追加債務は含まれていない。

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メルツ首相率いる連立政権⁠は、長年にわたる投資不足を受け、国内の基幹インフラの強化と軍備再建を進める方針を掲げている。 クリングバイル財務相は議会で「鉄道や⁠気候​保護に投資するのは正しいことだ。 安全保障への投資も正⁠しい」と述べた。 一般会計の防衛費は１０９７億ユーロと、２６年の８２２億ユ⁠ーロから増加。