ドイツ代表のヨアヒム・レフ監督は、オランダ戦でブラヤン・グルダとデリー・シェルハントの爆発的なパフォーマンスを称賛。フェリックス・ヌメチャやレナルト・カールは出番を逃し、戦力構図に変化が見られた。

ドイツ代表 はオランダ代表と対戦し、5対0の大勝を収めた。この試合で注目を集めたのは、若手選手たちの成長と、スタメン争いが激化している現状である。

グルダとシェルハントの破壊力

今回の勝利において、最も活躍したのはRBライプツィヒのブラヤン・グルダと、かつての批判を跳ね除けたデリー・シェルハントである。

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セルビア戦でのデビュー後、負傷から復帰したグルダはオランダ戦でも圧巻のパフォーマンスを見せた。彼は1得点と2アシストを記録し、チームの攻撃をリードした。

特にヴィルツへのアウトサイドキックでの浮き球パスや、シュロッターベックへのフリーキックアシストは秀逸だった。オランダのディフェンスライン、ユリエン・ティンバーやイアン・マートセンは彼を抑えられなかった。

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シェルハントもベルリンのオリンピアシュタディオンで魅了するプレーを見せた。先制点となるゴールと、ポストに当たったシュートへのアシストで勝利に貢献した。

カールの苦境とヘーネスの言葉

一方、フェリックス・ヌメチャと同様、バイエルン・ミュンヘンのレナルト・カールは注目集めることが少なかった。彼はこの数週間、ドリブルやゴールで話題になることは少なかった。

18歳の彼は公の場でより謙虚に振る舞うべきだと主張した。ヘーネスは、彼の私生活についての言及後、彼のゴールの半数には自分が関わっていると語った。

セルビア戦ではベンチに留まり、オランダ戦でも短い時間しか出場できなかった。クロップ監督は、意欲不足ではなく単に他の選手を選んだと説明した。

中央のポジションはフロリアン・ヴィルツが固めているようだ。カールにとっては、右ウイングで活躍したグルダの存在が特に深刻な課題となっている。

シェルハントの評価と課題

シェルハントは10月初めのセルビア戦とギリシャ戦での活躍から、クロップ新体制の勝者と呼ばれていた。オランダ戦でもその評価を高めた。

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彼自身、かつてはレギオナルリーガでのキャリアしかないと見ていたが、今ではその批判者たちに実力を示したと語った。

ただし、左サイドバックのナサニエル・ブラウンやマクシミリアン・ミッテルシュテットとの連携には課題が残った。ブラウンはオランダ戦でいら立っている様子が見られた。

しかし、これは練習で改善できる問題だ。カール、サイード・エル・マラ、カリム・アデイェミ、ケヴィン・シャーデは出番を逃し、小さな敗者となった。

情熱と献身の重要性

クロップ監督は、スキルだけでなく情熱と献身を重視している。彼らは2人ともボールを扱えるが、それがチームを形作るために重要だと語った。

アレクサンダル・パヴロヴィッチとヨシュア・キミッヒも、長年築いてきた連係と予測しにくいプレーでチームを支えている。