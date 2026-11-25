ドイツ連邦統計庁が発表した第3四半期のGDP改定値は前期比0.1％増となり、速報値の0.2％増から小幅に下方修正された。最終消費支出や家計消費は0.1％増にとどまり、投資は前期比1.2％減少した。輸出も1.0％減少したものの、エコノミストは第4四半期に成長が加速すると予想している。

- ドイツ 連邦統計庁が２５日発表した第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は前期比０．１％増となり、速報値の０．２％増から小幅に下方修正された。 ただ、 エコノミスト は年末にかけて成長が再び勢いを取り戻すと予想している。

ＩＮＧのグローバルマクロ責任者、カルステン・ブルゼスキ氏は「上半期のドイツ経済の底堅さに期待が高まったが、今朝の統計は回復が再び勢いを失ったことを示唆している」とし、甘い見通しや慢心に陥ってはならないという警告だと述べた。 同庁のルート・ブラント長官は「国内経済は上半期、地政学的危機に直面しながらも底堅く推移したが、第３・四半期には成長が鈍化した」と述べた。

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ドイツ銀行リサーチのエコノミスト、マルク・シャッテンベルク氏は「エネルギーやコモディティー価格の上昇、生産調整に加え、（猛暑と少雨に見舞われた）夏のライン川の水位低下も逆風となり経済を減速させた」との見方を示した。 最終消費支出は前期比０．１％増と小幅な伸びにとどまった。 全体の約７０％を占める家計消費支出も０．１％増だった。 政府消費支出は０．３％増と、家計消費支出より高い伸びとなった。

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投資は前期比１．２％減少し、上半期に見られた減少傾向が続いた。 機械・設備投資は３．５％減少した。 輸出と輸入は上半期に大幅に増加したが、第３・四半期には総輸出が前期比１．０％減少した。 第３・四半期は予想より低調だったものの、エコノミストは第４・四半期に成長が加速すると見込む。

ＩＦＯ業況指数や購買担当者景気指数（ＰＭＩ）などの最近の調査は、景況感の改善を示している。 パンテオン・マクロエコノミクスのユーロ圏担当チーフエコノミスト、クラウス・ビステセン氏は「第３・四半期を詳細にみると厳しい内容だが、第４・四半期のＧＤＰ成長率は０．３％か０．４％に加速するとの見方を維持している」と指摘。 シャッテンベルク氏は、企業の景況感改善とさまざまな業種での豊富な受注残が、ようやく民間設備投資の押し上げにもつながるはずだとし、年末にかけて民間消費も幾分改善する可能性があると述べた。