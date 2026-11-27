VfBシュツットガルトのセンターバック、マティアス・シャボーがドイツ代表への復帰を熱望。左利きCBとしての貴重性とクラブでの安定した活躍が招集の鍵となる。

VfBシュツットガルト所属の センターバック 、 マティアス・シャボー が ドイツ代表 への招集を強く望んでいる。28歳のシャボーは、自らのキャリア経験と現在のコンディションを理由に、ドイツの国章を着てプレーすることへの強い情熱を明かした。

ドイツ代表経験が示す誇りと希望

シャボーは以前、各年代のドイツ代表チームでプレーした経験を持っている。この事実は、彼にとってドイツのために戦うことが生涯で最も素晴らしい経験の一つであることを示している。もし将来再び代表への招集があれば、彼が感じる誇りは想像を絶するものになると語っている。

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その希望を後押ししているのが、前回の代表合宿で同じチームメイトが選出されたという事実だ。シャボーは、チームメイトの成功が自身の可能性を証明していると受け止めている。彼は、チームメイトたちの例がVfBシュツットガルト全体への注目度を高めていると指摘した。

左利きCBの希少性と戦略的価値

シャボーが特に自信を持っているのは、左利きのセンターバックという点だ。当時のドイツ代表監督であったユリアン・ナーゲルスマンが選出した選手 lineup を見ると、左利きのCBは僅か一人しかいなかった。選出されたのはドルトムント所属のニコ・シュロッターベックのみであり、これが他のW杯出場候補との決定的な違いとなった。

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当時選出された他の選手には、ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）、ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）、マリック・チャウ（ニューカッスル・ユナイテッド）が含まれていた。これらの選手は右利きが多かったため、左利きCBの需要が特に高い状況であった可能性がある。シャボー自身も、このレアケースであるポジションが招集の鍵になると考えている。

安定したパフォーマンスが招集の鍵

シャボーは、自身がまだ30歳になっていないことも招集の有力な理由であると強調している。近年、ブンデスリーガおよび国際舞台において、彼は安定して高いレベルのパフォーマンスを維持してきた。この一貫した活躍が、代表監督の信頼を得るために不可欠であると彼は考えている。

彼の戦略はシンプルだ。常にクラブでのコンディションを整え、VfBシュツットガルトのチームメイトと共に最高のプレーを発揮すること。シャボーは、クラブでの活躍が代表招集に直結すると信じており、そのために現在の所属チームでのプレーに全力を注いでいる。この姿勢が、彼の代表復帰への道を開くカギになると期待されている。