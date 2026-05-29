ドイツ5月CPI、前年比2.7%上昇で鈍化 コアインフレは加速

ドイツの5月の消費者物価指数（CPI）は前年比2.7%上昇と、前月から鈍化した。エネルギー価格の上昇率低下が要因。一方でコアインフレ率は加速し、サービス価格も上昇。ECBの追加利上げの可能性が高まる。

ドイツ の連邦統計庁は29日、5月の 消費者物価指数 （ CPI ）速報値を発表した。 欧州連合（EU）基準（HICP）で前年同月比2.7％上昇し、伸びは前月の2.9％から鈍化した。 一方でコア インフレ 率は加速した。

アナリストらは、イラン紛争に起因するコスト上昇圧力が経済全体に波及している兆候とは言えないとの見方を示している。 総合インフレ率の低下は、エネルギー価格の上昇率が6.6％と、4月の10.1％から鈍化したことが主因とみられる。 これは政府が導入した燃料税の引き下げによるものだ。 キャピタル・エコノミクスは、この引き下げがなければ総合インフレ率は3.0％に上昇していたと推定した。

コメルツ銀行のシニアエコノミスト、ラルフ・ゾルフェーン氏は「一見すると、コアインフレ率の上昇は、エネルギー価格の間接的な影響が他の財（モノ）やサービスの価格に表れ始めた最初の兆候ではないかとの疑念を抱かせる」と指摘。 しかし、この上昇はエネルギー価格の高止まりによる広範な影響を示すものではなく、パッケージツアー価格の一時的な上昇によるものである可能性が高いとの見方を示した。 サービス価格の上昇率は3.1％と、伸びは前月の2.8％から加速した。

キャピタル・エコノミクスのユーロ圏担当副チーフエコノミスト、ジャック・アレン・レイノルズ氏は、これは主にキリスト教の復活祭（イースター）の時期のずれによる影響であり、依然として2月の3.2％よりも低い水準にあると指摘した。 欧州中央銀行（ECB）は4月の理事会で金利を据え置いたが、インフレ率のさらなる上昇により、ECBが来月にも政策対応に踏み切る可能性が非常に高まっている





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