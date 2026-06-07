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ドイツの製造業で中間財の不足が深刻化

経済 News

ドイツの製造業で中間財の不足が深刻化
ドイツ製造業中間財
📆6/7/2026 9:12 PM
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ドイツの製造業で中間財の不足が深刻化している。化学工業やデータ処理装置、電子部品、ゴム・プラスチック製品、基礎金属などの業界で、中間財の不足が問題となっている。

ドイツ 製造業 中間財 の不足が深刻化している。 化学工業 データ処理装置 電子部品 ゴム・プラスチック製品 基礎金属 などの業界で、 中間財 の不足が問題となっている。 イラン発のエネルギーショックの影響を受けているようだ。

ドイツのIfo経済研究所の調査によると、5月時点で製造業のうち、中間財の供給不足に陥っていると回答した企業の割合は15.9％と、前回4月時点の13.8％から上昇した。 エネルギー集約型の産業の企業を中心に、中間財不足が深刻化しているようだ。 代表的なのが化学工業だ。 ドイツの化学工業は、自動車工業と並んで製造業の双璧を成している。

もともとはラインラントの石炭ガスを原料に発展し、戦後のドイツの経済復興を牽引した産業でもある。 現在は輸入した天然ガスを利用しているが、それゆえロシア発のエネルギーショック以来、その対外的な脆弱性が問題となっている。 データ処理装置や電子部品、ゴム・プラスチック製品、基礎金属などの業界でも、中間財の不足が強まっている。 イラン発のエネルギーショックの悪影響を色濃く受けているようだ。

影響がないのは飲料業界くらいである。 Ifo研究所によると、この調査の2020年以来の平均値は5％だとのことだ。 それが15.9％まで上昇したのだから、最終財の生産にも影響は免れないところだろう。 モノそのものの欠品には至らないだろうが、価格は当然、高騰を余儀なくされる。

ドイツのような国でさえこうなのだから、日本だけ同様の事態を回避できるとは考えにくい

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ドイツ 製造業 中間財 不足 化学工業 データ処理装置 電子部品 ゴム・プラスチック製品 基礎金属

 

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