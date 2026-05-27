ドイツ経済成長率見通し 下方修正 ０．５％ ２０２７年０．８％

ドイツ経済専門家評議会は、今年の経済成長率見通しを０．５％とし、昨年１１月時点の予測（０．９％）から下方修正した。２０２７年の成長率は０．８％と予測している。

ドイツ 経済専門家評議会は２７日、中東紛争の影響、 エネルギー価格 の上昇、米国の 貿易政策 を理由に、今年の経済 成長率 見通しを０．５％とし、昨年１１月時点の予測（０．９％）から下方修正した。２０２７年の 成長率 は０．８％と予測している。

政府への春季報告書で、エネルギー価格の上昇で家計の購買力が低下、消費を圧迫していると指摘。 原油価格が１バレル＝１２０ドルまで上昇し、２６年１０月まで高止まりするリスクシナリオでは、経済成長率は２６年に０．２％に減速し、２７年に０．５％となる可能性があり、インフレ率は２６年に３．５％へ上昇、２７年も３．２％にとどまるという。 ドイツの伝統的な対外的な強さは弱まっている。 経常黒字は国内総生産（ＧＤＰ）比で２４年の約６％から、２７年には約３％まで縮小する見通しだ。

評議会のフェルバーマイヤー委員は「非常に短期間での劇的な悪化」と指摘。 機械などドイツの従来型輸出セクターで中国製サプライヤーとの競争激化が顕著だとし、「これが産業に国内と第三国市場で重い負担を強いている」と述べた。 同評議会はまた、７年にわたるドイツ経済の低迷について、循環要因だけでなく産業競争力の低下や人口動態上の圧力といった構造的な問題を反映しているとの見方を示す。 その上で、将来に向けて特に社会保障支出の抑制や労働力拡大などの改革を求め、「行動への圧力は甚大だ」と述べた





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ドイツ 経済 成長率 エネルギー価格 米国 貿易政策 社会保障支出 労働力拡大 改革

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