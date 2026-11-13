トーマス・トゥヘル監督がイングランドの精神的粘り強さを称える

UEFAネーションズリーグでクロアチアに2-1と勝利したイングランド代表。トーマス・トゥヘル監督は試合後の会見で、前半の失点から立ち直り、ハリー・ケインの決勝点で勝ち点3を手にしたチームの精神的強さを高く評価した。

UEFAネーションズリーグ の一戦で イングランド代表 は クロアチア代表 に対し、アウェーの地であるウェンブリーで2対1の接戦を制し、重要な勝ち点3を獲得しました。この勝利について、 トーマス・トゥヘル 監督は選手たちの精神的な強さと粘り強さを称え、勝利に値する結果だと強調しました。

試合の経過とトゥヘル監督の評価

トーマス・トゥヘル監督は、この試合が容易ではない戦いだったと振り返り、イングランド代表が主導権を握るまでに時間を要した点を指摘しました。前半にはモーガン・ロジャーズが鮮やかな先制点を挙げ、イングランド代表が優勢に進むかと思われましたが、試合の流れを完全に掴むには少し時間がかかったとの見解を示しています。

Also read 高田みづえ復活へ。「その全てを尊敬」親の人生を全肯定する長女アイリの言葉に涙…（1/2ページ）

監督自身は、勝ち点3を手にした結果に対して肯定的な評価を下していますが、プロセスにおいて不安定な時間帯を乗り越えなければならなかったと認めました。特に後半に入ってからの反応の速さと、得点が決まった後の自信の増大を、チームが勝利を掴むための鍵だったと分析しています。

前半の失点と集中力の欠如

イングランド代表は前半に鮮やかな先制点を奪いましたが、その直後にクロアチア代表のペタル・スチッチが決勝弾となる同点ゴールを挙げ、試合の展開が一気に変化しました。この失点により、ウェンブリー・スタジアムには一時、静寂が訪れるほど観客の表情は硬くなりました。

Advertisement

トーマス・トゥヘル監督は、前半終了間近にプレーに雑さが混じったことを率直に批判しました。集中力を欠いた結果、隙を突かれる形となり、技術的なミスによって手痛い代償を支払うところだったと振り返りました。監督は、前半の終わりに少し調子が落ち込んだ時期があったと認めています。

ハリー・ケインのPKと後半の立ち上がり

試合が動いたのは後半に入ってからでした。トーマス・トゥヘル監督は、後半の立ち上がりが非常に良かったと評価し、イングランド代表が再び優勢な展開を取り戻した点を指摘しました。その流れの中、ハリー・ケインがペナルティキックを成功させ、イングランド代表を再びリードする位置づけに戻しました。

監督は、ハリー・ケインが重要な機会をものにできたことを特別なものだと捉えており、彼が決勝点を決めたこと自体が完璧な一夜となった要因の一つだと語っています。この得点により、チームは再び自信を深め、試合の主導権を完全にイングランド代表側に返すことに成功しました。

終盤の緊張感と最終的な勝利

イングランド代表はハリー・ケインの得点後、3点目を奪うためのチャンスを複数つくりました。監督は、十分に次のゴールを狙える状況だったと分析していますが、クロアチア代表がセットプレーにおいて危険な攻撃を仕掛けてきたため、終盤はいつ接戦になってもおかしくない緊迫した状況が続きました。

Advertisement

それでも、トーマス・トゥヘル監督はチームが優れた反応を見せたことを高く評価しています。試合の流れをつかむまでに時間がかかったものの、15分を過ぎた頃からプレーの質が向上し、自信を持って戦えたことが勝利につながったと総括しました。イングランド代表は、この勝利によりネーションズリーグでの好順位維持に向けた大きな一歩を踏み出すことに成功しました。