トロント・ブルージェイズが佐藤輝明ら日本人選手獲得に本腰 鈴木誠也も評価

トロント・ブルージェイズ球団が佐藤輝明や平良海馬、鈴木誠也など日本人選手の獲得に積極的であることが報じられた。日本人選手への対応体制が整う中、移籍先としての魅力がさらに高まっている。

カナディアン・メジャーリーグの トロント・ブルージェイズ が、今季オフも日本人選手の獲得に積極的に動き続けている。米スポーツメディア「ザ・アスレチック」は14日、阪神タイガースからメジャーリーグ移籍を目指す 佐藤輝明 内野手（27）に関心を示していると伝えた。同紙は、西武ライオンズの 平良海馬 投手（27）についても入念な調査を進めていると報じ、さらにシカゴ・カブスからFAとなった 鈴木誠也 外野手（32）についても高い評価を与えていると説明した。

ブルージェイズは近年、大谷翔平や佐々木朗希らの獲得にも動いてきた。ロス・アトキンスゼネラルマネージャーはラスベガスで開催されたGM会議で、日本人選手にとってトロントが非常に魅力的な移籍先だと確信していると語った。球団は日本について理解を深めるために大変な努力を重ね、多くの時間を費やしてきたと説明した。

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日本人選手受入れ体制の確立

その姿勢を象徴するのが昨季オフの岡本和真内野手（30）の獲得だ。岡本の加入によって、日本人選手にとってさらに入りやすい環境が整いつつある。昨季は岡本以外にも日本語を話せるスタッフが少なくとも3人在籍しており、打撃コーチ陣はスイングの修正やスイーパーへの対応を支援するなど、メジャーへの適応を後押しした。

マーク・シャパイロ球団社長は、日本から来る選手にとって移動や休養日を含む日程の違いは大きな課題だと指摘した。また、こうした難しさを見落としがちだという認識を示し、組織的なサポートの必要性を強調した。アトキンスGMも、選手の適応は年々うまくいくようになっており、それが双方の関心を高めていると説明した。

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岡本和真の助言と評価

岡本自身も日本人選手を呼び込む存在になりそうだ。佐藤輝明について「本当にいい青年で、素晴らしい選手」と評価した。友人の鈴木誠也についても、「野球には非常に真剣だが、グラウンドを離れると面白く、リラックスしている」と語った。

今オフ、佐藤らから相談を受けたらどう助言するか問われると、岡本は笑顔で「ブルージェイズは本当に素晴らしい球団だと伝える」と答えた。日本市場への積極的な投資と、岡本を通じて築かれた受け入れ態勢により、トロントは日本人選手にとって、ますます魅力的な移籍先になりつつある。球団側は日本語スタッフの配置や文化への配慮を継続的に強化しており、日本のトッププレイヤーの獲得競争において優位な立場を維持している。