トレンドデザインの商品が発売され、グローバル展開が期待されるコクヨの株価は軟調な展開から上昇傾向に転じている

針なしステープラー「ハリナックス」やテープのり「ドットライナー」といった累計出荷数大手の商品をベースに、ガラスのような高級感とギミックのワクワク感を融合させたトレンドデザインの商品が発売されています。直近の東京株式市場で、コクヨの株価は810円前後で推移しています。ここ半年のチャートを見ると、最高値（975円）から約13％下落する軟調な展開が続いていましたが、足元では下落に歯止めがかかりつつあるとのことです。また、中国や東南アジアで進めるグローバル展開が、中長期的な伸びしろになると見込まれているとのことです。さらに、26年12月期の年間予想配当（24.5円）による配当利回りは約3.0％の水準にある。さらに、6月5日に新設された「500株（半年以上保有）」の優待（利回り換算約1.0％）を合わせた場合、総合利回りは4.0％前後まで向上する計算となっています。優待拡充や海外戦略によって、株価が安定的な推移に転じられるか、今後の市場動向が注目されています。

針なしステープラー「ハリナックス」やテープのり「ドットライナー」といった累計出荷数大手の商品をベースに、ガラスのような高級感とギミックのワクワク感を融合させた トレンドデザインの商品 が発売されています。

直近の東京株式市場で、コクヨの株価は810円前後で推移しています。 ここ半年のチャートを見ると、最高値（975円）から約13％下落する軟調な展開が続いていましたが、足元では下落に歯止めがかかりつつあるとのことです。 また、中国や東南アジアで進めるグローバル展開が、中長期的な伸びしろになると見込まれているとのことです。 さらに、26年12月期の年間予想配当（24.5円）による配当利回りは約3.0％の水準にある。

さらに、6月5日に新設された「500株（半年以上保有）」の優待（利回り換算約1.0％）を合わせた場合、総合利回りは4.0％前後まで向上する計算となっています。 優待拡充や海外戦略によって、株価が安定的な推移に転じられるか、今後の市場動向が注目されています。 本記事は、事例として取り上げた金融商品の売買を勧めるものではありません。 本記事に記載した情報によって読者に発生した損害や損失に関しては、発行媒体は一切責任を負いません。 投資における最終決定はご自身の判断で行ってください





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トレンドデザインの商品 グローバル展開 株価 配当利回り 優待

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