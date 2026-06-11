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トレント・アレクサンダー＝アーノルドの厳しいデビューシーズンとポジション争い

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トレント・アレクサンダー＝アーノルドの厳しいデビューシーズンとポジション争い
トレント・アレクサンダー＝アーノルドレアル・マドリードポジション争い
📆6/11/2026 1:10 PM
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トレント・アレクサンダー＝アーノルドはレアル・マドリードに移籍し、スペインでの厳しいデビューシーズンとポジション争いとコンディションの崩し、パフォーマンス低下に悩まされている。また、リヴァプールとの恋も募っている。

レアル・マドリード に移籍した トレント・アレクサンダー＝アーノルド は、眠れない夜を過ごし、ときどき後悔しているだろう。 しかし、ダニー・マーフィーはGOALに、彼がリヴァプールに戻れば"驚く"と語った。

スペインでの厳しいデビューシーズンと、トーマス・トゥヘル監督が率いる2026年ワールドカップ代表からの落選を受け、彼の将来を疑問視する声がある。2025年、サンティアゴ・ベルナベウへの移籍はアレクサンダー＝アーノルドのプレーをさらに高めるはずだった。 プレミアリーグ2度、チャンピオンズリーグと国内カップを制したマージーサイド出身の彼は、契約満了で古巣を離れた。 しかし新天地ではコンディションを崩し、パフォーマンスも低下。27歳のサイドバックは苦境に立たされた。

さらにレアルの象徴カルバハルとのポジション争いも激化。2025-26シーズンはリーガで21試合出場にとどまり、厳しいマドリードのファンをも魅了するには至っていない。 アレクサンダー＝アーノルドはリヴァプールを恋しく思っていた。 リヴァプールもまた彼を必要としていた。 バイエル・レバークーゼンから高額移籍金で加入したジェレミー・フリンポンは右サイドバックとして期待に応えられず、チームは5位に終わり、アルネ・スロット監督は解任された

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トレント・アレクサンダー＝アーノルド レアル・マドリード ポジション争い コンディションの崩し パフォーマンス低下 リヴァプールとの恋

 

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