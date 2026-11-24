レアル・マドリーのトレント・アレクサンダー＝アーノルドがセルタ・ビーゴ戦でブーイングを受け、セリエAへの移籍可能性が指摘されている。ジョゼ・モウリーニョ体制での苦戦が続く背景と、将来の展望を詳報する。

レアル・マドリー のイングランド代表右サイドバック、 トレント・アレクサンダー＝アーノルド に対し、 セリエA への移籍する可能性があると指摘されている。この報道は、土曜日に開催されたホームでの セルタ・ビーゴ 戦での出来事をきっかけとしている。この試合でマドリーは2-1で勝利を収めたものの、アレクサンダー＝アーノルドはチームのサポーターから激しいブーイングを浴びるという苦境に立たされた。

セルタ戦でのブーイングと交代劇

トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、土曜日にジョゼ・モウリーニョ監督から久々に先発の機会を与えられた。しかし、マドリーがセルタ・ビーゴに2-1で競り勝った一戦で、彼にとって厳しい夜となった。試合を通じて彼はサポーターからやじを浴び続け、ホームでチームが0-1とリードを許していた試合開始57分、交代を告げられる際には大きなブーイングを受けた。

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欧州サッカー専門家の厳しい評価

欧州サッカーに詳しいアンディ・ブラッセルは、サンティアゴ・ベルナベウでの彼のプレーについて「彼にとってうまくいかない」と考えていると語った。ブラッセルは独占取材に応じ、「トレント・アレクサンダー＝アーノルドにとって、ここでのプレーはうまくいっていないという印象がますます強まっている」と明言した。ケガの影響、アレクサンダー＝アーノルドの加入経緯、そして移籍初年度におけるマドリーの全体的な苦戦が、その背景にある要因として挙げられている。

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モウリーニョ監督とサイドバックの優先順位

ジョゼ・モウリーニョ監督が夏に最初に獲得した選手はデンゼル・ダンフリースである。現在、右サイドバックのポジションではフェデリコ・バルベルデが優先して起用されている状況だ。ブラッセルは、「彼がモウリーニョ好みのサイドバックではないことも、シーズン開幕時から分かっていた」と指摘する。モウリーニョ監督が求めているのは、外側を駆け上がる攻撃的なサイドバックであり、デンゼル・ダンフリースがまさにその要件に適合している。

移籍市場における将来の展望

トレント・アレクサンダー＝アーノルドのレアル・マドリーでの苦戦が顕在化する中、セリエAへ移籍する可能性が現実味を帯びてきている。ダンフリースが最初の補強だったことには意味があるという見方がある。マドリーはモウリーニョ監督の戦術的ニーズに合った選手を起用しており、アレクサンダー＝アーノルドの役割が限定的であることがシーズン序盤から浮き彫りになっていた。今後の彼のキャリアと、クラブの方針どう折り合いをつけるかが注目される。