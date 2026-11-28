「芸能人が経営するプロダクションが倒産するたびに、演技スキルや歌唱スキルと経営センスはまったく別ものだと痛感しますね。経営、つまり資金繰りをしながらエンタメを…

「才能と経営センスは別」芸能プロ幹部が語るタレント社長の壁 「芸能人が経営するプロダクションが倒産するたびに、演技スキルや歌唱スキルと経営センスはまったく別ものだと痛感しますね。

経営、つまり資金繰りをしながらエンタメを作り続けるのは、所属タレントにオファーが殺到して稼ぎが安定していればいいのですが、そうでない限り難しいと思いますよ」（芸能プロダクション幹部） 俳優の布施博（68）が経営する芸能プロダクション「有言会社馬力屋」が、東京地方裁判所立川支部から破産開始決定を受けた。1990年に設立され、四半世紀で幕を閉じた。 1980年代～90年代にかけトレンディー俳優として人気芸能人のひとりになったが、人気を保ち続けるのはつくづく難しいことを、布施の来歴は物語る。 『伊東家』終了と泥沼離婚…トレンディ俳優の看板を壊した代償 スポーツ紙記者の話。

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「1997年から2007年まで、日テレの『伊東家の食卓』にレギュラー出演していました。 週1のレギュラー番組を持つと、基本給が保障されるようなものですから、それ以外の仕事のオファーをいろいろ吟味することができる。 布施もあまりガツガツせずに、仕事選びをしていたようです。 ただ、テレビのレギュラー番組がなくなった後は、劇団を立ち上げたり、新しいタレントの育成に力を注いだりしていましたが、思い通りにはいかなかったようですね」