トルシエ監督とダバディさんがミヤネ屋で登場 FIFAワールドカップ2026 北中米大会

トルシエ監督とフローラン・ダバディがミヤネ屋のスタジオで登場し、2002年のW杯や今だから言えるエピソードなどを振り返った。

FIFAワールドカップ2026 北中米大会 の日本対 チュニジア戦 のVTRが公開された。2002年に日韓共催で行われたFIFAワールドカップでの チュニジア戦 を振り返り、 トルシエ 監督とフローラン・ ダバディ が ミヤネ屋 のスタジオで登場した。

トルシエ監督は軽やかなリフティングを披露し、カメラ目線で「ボンジュール、宮根さん。 トルシエ監督です」とにっこり。 フローラン・ダバディも「『ミヤネ屋』をご覧のみなさん、こんにちは。 フローラン・ダバディです」とあいさつした。

VTRでは、2002年のW杯や今だから言えるエピソードなどを振り返り、次のチュニジア戦について、鎌田大地選手の経験が生きる試合になると思いますと解説した。 また、2-0で日本が勝つと予想した。 SNSでは「わー！ トルシエとダバディだー！

」「トルシエ元監督とダバディさん！ 懐かしい」「懐かし胸熱」「ミヤネ屋流してたら突然のトルシエとダバティ」と懐かしむコメントが多数寄せられた。 また、71歳の現在の姿に「めっちゃイケオジやな～」「いい歳の取り方されてるわ」「めっちゃダンディイケオジで素敵」「元々イケメンだなぁと思ってたけどイケおじだ！！！ 」「トルシエ監督年取ってなくない！？ 」など、驚きのコメントも寄せられた





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トルシエ ダバディ ミヤネ屋 FIFAワールドカップ2026 北中米大会 チュニジア戦

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