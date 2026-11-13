トルコエネルギー相、COP31で気候目標と化石燃料利用の両立を強調

トルコのアルパルスラン・バイラクタルエネルギー相は11月12日、COP31にて途上国の気候目標達成には技術移転と資金調達が必要だと主張。原子力推進と化石燃料事業の継続性を説明し、2053年の炭素中立目標との整合性を明言した。（AFP通信）

トルコの アルパルスラン・バイラクタル エネルギー・天然資源相は、2026年11月12日、 COP31 で気候目標達成には途上国への技術移転と資金調達が不可欠だと強調した。地中海沿岸のリゾート地 アンタルヤ で開催中の国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（ COP31 ）の場での発言だ。

技術と資金がクリーンエネルギー移行の鍵

バイラクタル氏はAFPのインタビューに対し、途上国がクリーンエネルギーへの移行を実現するには、技術の利用可能性と手頃な条件での資金調達が可能でなければならないと述べた。氏は、これらの要素が揃わなければ、人々に石炭や他の化石燃料を使う必要がないと説いても全く意味がないと語った。電力生産という現実的なニーズと、再生可能エネルギーや原子力による発電への志向との間には、依然として大きな隔たりがある。

Also read 気候対策で物価抑制、経済効果訴え ＣＯＰ３１

原子力推進と国際金融機関の慎重姿勢

バイラクタル氏は、電力生産を確保するために再生可能エネルギーや原子力による発電を進めたい考えを示した。しかし、原子力発電所の建設には莫大な資金が必要であり、国際金融機関との対話においても、原子力分野への投資に対して依然として慎重な姿勢が続いていると明かした。この資金調達への壁が、トルコのエネルギー政策の実現において重要な課題となっている。

化石燃料事業の拡大と炭素中立目標

バイラクタル氏は先頃、原油資源が豊富なベネズエラの石油相と会談し、化石燃料の共同事業について協議したと発表した。また、トルコはソマリアをはじめとする他の複数の国とも、化石燃料事業に関する協定を結んでいる。これらの外交的な動きは、国際的な気候変動対策の文脈で注目されている。

Advertisement

2053年炭素中立と石油消費削減計画

バイラクタル氏は、化石燃料分野での協定締結が、トルコの気候目標と矛盾しないと説明した。トルコは2053年までに炭素中立を達成すること、および2040年までに石油消費量を日量50万バレル削減することを目標に掲げている。原子力や再生可能エネルギーの推進と、当面の化石燃料依存のバランスをどう取るかが、今後の政策の焦点となる。

COP31におけるトルコの立場と今後の展望

アルパルスラン・バイラクタルエネルギー・天然資源相は、技術と資金の提供が途上国の気候変動対策における核心的な課題であると位置づけた。トルコは自国のエネルギー安全保障と気候目標の両立を図るため、国際協力と国内産業の維持の狭間で複雑な政策選択を迫られている。COP31の終了後、トルコ政府は具体的な技術導入プロジェクトや資金調達メカニズムの詳細をさらに明らかにしていく可能性がある。