美容医療アプリ『トリビュー』が発表した2026年人気ランキングでは、女性の二重埋没が首位維持。一方、男性は光治療や毛穴ケアの需要が顕著で、性別による施術傾向の明確な違いが浮き彫りとなった。

株式会社 トリビュー （本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：毛迪）は、自社の予約プラットフォーム『 トリビュー 』のデータを基に、2026年の 美容医療 における人気施術ランキングと、2027年の市場トレンド予測を発表した。これは同社が提供する新サービス『 トリビュー オンライン』の開始を記念し、ドクターズコスメの人気ランキングも初めて公開されることになっている。

女性の二重埋没が首位維持、脂肪吸引の詳細化が進む

女性の2026年人気施術トップ10は、前年と上位6位が全く変わらない構成となっている。1位は長年定着している「二重埋没」で、2位に「顔の脂肪吸引」、3位「糸リフト」、4位「クマ治療」、5位「目頭切開」、6位「二の腕の脂肪吸引」と続いた。特に注目されるのは、顔の脂肪吸引において、ジョールファット、バッカルファット、メーラーファットといった細かな部位の指名が急増している点だ。

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また、7位に「上まぶたの脂肪取り」が初ランクインし、9位には「顔の脂肪吸引注射」が順位を上げてきた。これは、顔全体のボリュームダウンではなく、特定の箇所だけを部分的に整える「ピンポイント」への需要が高まっていることを示している。一方、豊胸や太ももの脂肪吸引など、ボディ全体を対象とする施術はランクダウンしており、SNSなどを通じた情報認知の拡大により、患者自身の希望する施術への理解が進んでいると考えられる。

たるみ治療の分野では、切らないケアへのニーズが顕著である。1位に「エラ・小顔ボトックス」が維持され、2位には大きな差をつけて「光治療（フォトフェイシャルなど）」が入った。3位には「RF（高周波）たるみ治療」がランクを上げ、痛みやダウンタイムを最小限に抑えた施術への関心がさらに高まっている。また、トップ10外ではあるが、「オンダリフト」がハイフを上回る施術数を記録し、同期平行超音波ビームを用いた「ソフウェーブ」なども伸長を示した。

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注入系施術においては、「肌育注射（ジュベルックなど）」の増加が著しい。従来のボトックスやヒアルロン酸に迫る勢いを見せ、「美肌ケアも医療注入で行う」という意識が定着しつつあり、来年のトップ10入りが期待されている。逆に、7位と8位だった「涙袋ヒアルロン酸注入」と「口角ボトックス」は2ランクダウンした。これは、目元に馴染むナチュラルな涙袋が主流となったことや、唇ヒアルロン酸で口角挙上を兼ねるデザインが広がったことが背景にあると分析される。

男性は毛穴ケアと光治療が急伸、鼻形成の需要は低下

男性における2026年の傾向は、女性のそれとは大きく異なり、肌質や皮脂量の違いから「毛穴ケア」と「肌管理」への関心が強い。男性の1位は前年同様「エラ・小顔ボトックス」で、2位に「顔の脂肪吸引」、3位に「RF（高周波）たるみ治療」が続いた。特に2位だった「光治療（フォトフェイシャルなど）」は、ルメッカを用いた施術の人気により、2024年の8位から2025年の6位を経て、今年は2位へと急上昇した。

男性はメイクの習慣が少ない分、医療的な介入による「目元・輪郭のすっきり感」への要望が高い。疲労感や加齢臭が出やすい部分を整え、若々しさを維持したいというニーズが強く反映されていると考えられる。4位に「クマ治療」、6位に「上まぶたの脂肪取り」、そして新たに「眉下切開」がトップ10入りしたのも、顔の印象を左右する眼元ケアへの関心が極めている証左である。

興味深いのは、鼻形成の需要が男女で大きく分かれている点だ。女性では2023年以降トップ10から姿を消し、2025年と2026年もトップ10圏外となっている。これは、元の骨格や個性を活かしつつ余分な要素を整える「引き算の美容」が主流になっているためと解釈できる。一方で男性では、7位に「鼻尖形成（切開）」がランクを上げ、トップ10外でも「小鼻縮小」や「軟骨移植」が依然として人気を集めている。医療の力で形を整えたいという男性特有の需要が根強く残っている。

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毛穴洗浄とアゼライン酸配合化粧品が上位、ホームケア意識の向上

男性は皮脂量が多く皮膚が厚い傾向があるため、女性よりも毛穴ケアへの需要が高い。3位に「ニードルRF」、5位に「毛穴洗浄」、6位に「ピーリング（ニキビ・毛穴）」など、毛穴にアプローチする施術はすべて女性より上位にランクインした。これに伴い、整肌成分「アゼライン酸」配合のクリームや美容液などのコスメも上位に入っている。

コスメ部門では、2種のクレイと酵素で皮脂や毛穴汚れを落とす「エムディア スピーディークレンジングジェル」が4位に入った。また、光治療やレーザー後のデリケートな肌に対応した「プラスリストア ナノHQクリームEX」が3位、W洗顔不要で摩擦を抑える「プラスリストア クレンジングソープ泡」が5位となるなど、肌への負担を最小限に抑えたホームケア製品への支持が高い。

この結果は、クリニックでの治療終了後も、自宅での丁寧なケアを継続したいという患者意識の高まりを反映している。トリビューオンラインで提供されるドクターズコスメの人気傾向からも、美意識が単純な手術から、持続的な肌管理へとシフトしている現状が読み取れる。2027年に向けては、痛みやダウンタイムの少ない施術、および適切なホームケアとの組み合わせが、市場の標準となっていく可能性が高い。