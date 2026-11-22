マンチェスター・シティ戦を前にセリエAでトリノを下したナポリ。アッレグリ監督はCLでの勝ち上がりについて現実的な見方を示した。

マッシミリアーノ・アッレグリ 監督は、 マンチェスター・シティ との注目のチャンピオンズリーグ（CL）対決を前に、意外にも慎重な姿勢を見せた。 欧州での見通しについて現実的であるべきだと強調し、トリノに辛勝した後も、すぐに国内での戦いへと話題を戻した。

アッレグリ監督は、ナポリがトリノに1-0で勝利した後も浮かれることなく、難敵マンチェスター・シティとのアウェー戦を前に期待を抑えようとしている。 イタリア人指揮官は土曜日、チームが苦しみながら勝利をつかむ姿を見届けた。 しかし試合後の発言からは、目先の欧州での栄光よりも長期的な安定を重視していることがうかがえる。 ファンがエティハドでの印象的な結果を夢見る一方、アッレグリ監督はクラブの優先事項が別にある可能性を示した。

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「現実的にならなければならない。 マンチェスター・シティ戦は非常に重要だ。 ただ、最初に言った通り、日程を見れば分かるが、チャンピオンズリーグの出場権を懸けて戦うのは最後の3試合（ブルッヘ、サバフ、ヴィキング戦）になる。 火曜日は結果を出そうとしなければならないが、リーグ戦を立て直す必要があるのも分かっている。

チャンピオンズリーグについては、我々がうまくやれれば最後の3試合で決着をつけられる」と、指揮官は勝利に水を差したのは、アントニオ・ヴェルガラの深刻な負傷だ。 MFは試合序盤に交代を余儀なくされた。 アッレグリ監督は、本人がこの事態を受けて「ひどく落ち込んでいる」と認め、起用を巡る悩みがさらに増えた。 この負傷者続出により、予定していたケヴィン・デ・ブライネの休養も実現せず、負傷した若手に代わってキックオフからわずか10分後に出場することになった。

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指揮官は、こうした身体的な問題の背景に、代表での活動や国内での期待に伴う精神的・肉体的負担の高まりがあるとみている。 』によると、アッレグリ監督は「彼はケガをした。 どれくらい離脱するかは分からない。 非常に残念だし、本人もひどく落ち込んでいた。

シーズンに関連したケガだと思う。 今年は彼にとって責任が違う。 代表での活動もあり、精神的なプレッシャーも増している。 こうしたケガは、時にそういうことが原因で起こる」と説明した。