トランプ大統領、AI国家安全保障に関する大統領令に署名 政府への優先アクセスとサイバーセキュリティ強化を指示

トランプ米大統領は、人工知能（AI）の国家安全保障への統合とサイバーセキュリティの強化を目的とした新しい大統領令に署名した。この大統領令は、米国がAI分野での世界的リーダーシップを維持・強化しながら、安全保障上のリスクを軽減するための枠組みを提示している。正式な概要文書では、イノベーションと安全保障のバランスを取る「常識的なアプローチ」として位置付けられ、AIとサイバーセキュリティにおける米国の優位性を確固たるものにするとしている。実際の策定過程では、主要AI企業からモデルの高度化に関する説明を受け、政策の早急な実施の必要性が認識されたという。

この 大統領令 について、ホワイトハウスの報道官リズ・ヒューストンは、「イノベーションと安全保障の両立を図るために業界と協力するという、（ トランプ大統領 の）常識的なアプローチ」を反映したものだと説明した。

そのうえで、「AIとサイバーセキュリティにおける米国の世界的な優位性をさらに確固たるものにするでしょう」とコメントした。 また、大手AI企業の経営陣は政権側に対し、自社のAIモデルはますます高度化・高性能化していると説明した。 関係者によると、それによりホワイトハウスでも、大統領令の策定をいつまでも見送るわけにはいかないとの認識が広がったという。 さらに情報筋によると、政府関係者らは今週月曜日に開かれたホワイトハウスの高官級会議に向けて、週末を通じて調整を進めた。

会議にはワイルズとベッセントに加え、オンラインで参加したサックスも出席していたという。 米政府に最先端AIへの優先アクセス権 大統領令では、複数の連邦政府機関に対し、米政府が事前に検証すべきAIモデルを選定するための機密プロセスを構築するよう求めている。 また、それらの最先端モデルへの早期アクセスを認める「信頼できるパートナー」も選定する。 さらに、この早期アクセス制度に加えて、大統領令は国防総省に対し、30日以内に機密ネットワークの防御強化を行なうよう指示している。

司法省には、AIモデルを使ってコンピューターシステムに不正侵入した人物に対し、刑事責任を追及するよう求めている





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