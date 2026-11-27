「拒否」という言葉が日米同盟を語る上で欠かせなくなるかもしれない。トランプ米政権が今年1月の国家防衛戦略（NDS）で「拒否的防衛」を中核的概念として掲げ、高市…

「拒否」という言葉が日米同盟を語る上で欠かせなくなるかもしれない。 トランプ米政権が今年1月の国家防衛戦略（NDS）で「拒否的防衛」を中核的概念として掲げ、高市早苗政権も年末に改定する安保3文書に防衛力整備の考え方として「拒否力」を盛り込む方針を示しているからだ。

ただ、本家ともいえる米国では「拒否」という考え方に対し、米軍関係者や専門家から疑問や批判が数多く提示されている。 こうした議論は、日本の拒否力を考える上でも参考になりそうだ。 拒否的防衛は、国防総省ナンバー3のコルビー次官が第2次トランプ政権発足前から唱えていた「拒否戦略」を原型とする。 米国にとっての主要な脅威を中国と位置付け、台湾侵攻などを失敗に終わらせる能力を示すことで中国に思いとどまらせることを目指す。

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「拒否的防衛力」や「拒否的抑止」が計6回登場するNDSは、コルビー氏が中心となってまとめられた。 台湾侵攻を阻止できない恐れ コルビー氏の議論の前提にあるのは、米中のパワーが拮抗しており、台湾有事の際に中国を制圧するような作戦は現実的ではないという判断だ。 このため、台湾侵攻を食い止めることに重きを置き、中国が諦めるのを促す。 だが、台湾侵攻を阻止することすらも難しいと考える専門家は多い。