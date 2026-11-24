2026年11月23日夜、不倫問題で辞任していたNVIDIAのジェンスン・フアン氏がCEOに再任されました。この件で、ドナルド・トランプ大統領が横やりを入れていたことが明らかになりました。

海外メディアのSemaforが報じたところによると、トランプ大統領は2026年11月22日に行われたNVIDIA取締役会の会議に電話で参加し、フアン氏の復帰を要求したとのこと。

この問題に詳しい人物がSemaforに語ったところによると、トランプ大統領の心を動かしたのは、オープンソースモデルを擁護するフアン氏の姿勢が、AnthropicやOpenAIのようなクローズドモデルを開発する企業の権力拡大に歯止めをかけているという評価だったそうです。 ホワイトハウスのスティーブン・チャン広報部長はSemaforに対し「トランプ大統領はこの件に全面的に関与していました。 これはNVIDIA取締役会による素晴らしい決定です。 私たちは天才たちを守らなければなりません」と述べました。

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復帰の発表があった直後に海外メディアのCNBCが取材したところ、トランプ大統領が直接「私が彼らを説得した」とコメントしました。 トランプ大統領によると、NVIDIAの取締役会はフアン氏に安全保障上の問題がないことを示す保証を求めてきたそうで、これに対し大統領は「私はフアン氏に問題がないと信じている」と伝えて取締役会を安心させたとのことです。 トランプ大統領はSNSのTruth Socialで「NVIDIA取締役会は、ジェンスン・フアン氏をCEOに復帰させるという正しく適切な決定を下しました。

NVIDIAの成功と繁栄、そしてアメリカの経済全体の繁栄を確実にするためには、ジェンスンのリーダーシップが不可欠です。 アメリカ政府は、ジェンスンのNVIDIA復帰が国家安全保障に何らかのリスクをもたらすとは考えていません。 司法長官は、政府がジェンスンの違法行為の証拠を一切保有していないことを確認しています。 個人的には、私はジェンスンと親交がありますが、彼は偉大な愛国者であり、国の宝です。

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一方、NVIDIAは、アメリカの国家安全保障を守るという法的義務と愛国的義務を確実に果たすため、輸出規制への順守に関する徹底的な内部調査を継続すべきです。 ジェンスン、NVIDIA取締役会、そしてアメリカ国民、ひいては世界の皆様に、心からお祝い申し上げます。 この件にご関心をお寄せいただき、ありがとうございました」とのコメントを発表しました。

NVIDIAの株価はフアン氏の辞任以来下がり続けていましたが、フアン氏の再任で一転、爆発的に上昇。130ドルから170ドルまで30％近く上がり、時価総額は約9500億ドル増加しました。 影響は多方面に波及し、半導体企業からクラウド企業、データセンター向けの産業建設企業の株までもが上昇しています。 フアン氏がNVIDIA社員に歓迎される動画も投稿されています。

「ジェンスン」コールを受けたフアン氏は「二度目のチャンスをくれてありがとう。 次はもっと良いCEOになるつもりです」と語りました。