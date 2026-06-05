トランプ米大統領、日本限定のイラン政策達成を主張、イラン側は米の資産凍結解除を訴える

米大統領トランプはイランに関する米国の政策が成功したと強調する一方、イラン側は対米交渉の進展には凍結資産の解除が不可欠と訴え、緊張が続く。

トランプ 米大統領は2024年5月5日に記者会見で「 イラン に関して大成功を収めている。 彼らは 核兵器 を保有することはない」と述べ、対 イラン 政策における一定の成果を認めたと説明した。

彼はまた、イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師との間で交渉が進展したわけではなく、今後の動きは慎重に見守る必要があると示唆した。 さらに、彼はイランの問題を軽視しつつも、原油価格の上昇に関する懸念は限定的であると強調し、対イラン交渉に妨げられる要因はほとんどないと語った。 トランプ氏はこのように、イラン問題は「大した話ではない」といった発言を繰り返しているが、実際には対伊米関係は複雑かつ多面的である。 一方、イラン側は同じ日、白書の副署名者であるモフセン・レザイ氏がテヘランで米CNNテレビに出て、対米交渉が停滞していると指摘した。

レザイ氏は「戦闘終結に向けた対米交渉が行き詰まっており、打開には米国による凍結資産の解除が不可欠だ」と断言した。 さらに、彼は計240億ドル（約3兆8000億円）の凍結資産を解除することが最善のアプローチであると主張し、米国の行動がイランと米国間の信頼関係を試すものになると警告した。 レザイ氏はまた「ボールは米側にある」と語り、交渉が膠着状態にあることを強調した。 CNNによると、レザイ氏はモジタバ師との関係が深く、イラン側の政策決定に大きな影響を持つ人物とされている。

今回のニュースを踏まえ、米国財務省は5日、イラン産の液化天然ガス（LNG）取引に関与したとみられる個人や法人、船舶などを制裁対象に指定することを発表した。 特に、対象とされた船舶はLNGのアジア方面への密輸に関与したとされ、米国の制裁措置が拡大筋である。 これにより、イラン側は輸出制限の影響をさらに強める可能性がある一方、米国の制裁強化は世界市場の天然ガス価格を引き上げ、エネルギー安全保障に影響を与える懸念が広がっている。

トランプ大統領はこうした制裁拡大に対して「インパクトは大きいが、対イラン政策全体の進展に必ずしも直結するものではない」と繰り返し述べ、イランとの交渉は継続的に行われるべきだと主張した。 総じて、米国とイランの対立は対話と制裁の両輪で進行するものであり、双方は互いに譲歩しつつ最終合意を目指す姿勢を保っている。 今後の動向は、米国の行政方針とイラン側の内部政治の両方に左右されるため、近い将来、交渉の進展や制裁の拡大・緩和に関する情報に注目する必要がある





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