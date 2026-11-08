トランプ米大統領、ＡＰＥＣで中露首脳と会談へイラン・ウクライナ情勢協議

トランプ米大統領は中国深センで開催されるＡＰＥＣ首脳会議に合わせて、プーチン露大統領と習主席と会談する。イランでの戦争終結や非核化、ウクライナ和平など幅広い議題を協議する方針を示した。

トランプ米大統領 は８日、中国南部の 深セン で１８日から１９日にかけて開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議への出席に伴い、ロシアのウラジーミル・ プーチン大統領 および中国の習近平国家主席との会談を検討していると明らかにした。この会談を通じて、 イラン における戦闘終結の実現や核不拡散といった国際的な懸案事項について協議する見通しである。

トランプ氏はフロリダ州からワシントンD.C.へ戻る前に記者団に対し、今回の訪中およびＡＰＥＣ参加の一環として、両首脳との面談が行われると考えていると語った。氏はこの会談が興味深いものになるだろうと期待を示しつつ、非核化問題を筆頭とした多岐にわたる議題について議論を進めていると述べた。また、米国がイランでの戦争終結を目指している点も強調した。

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中露首脳との三つ巴協議と国際情勢

トランプ氏によると、プーチン大統領および習主席との会談はＡＰＥＣの枠組みの中で実現する可能性が高い。氏は「興味深いものになるだろう」と述べ、非核化を含む多くの事項を話し合っていると明かした。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によれば、プーチン大統領もこの三か国間の会談を活用し、長期化しているロシアとウクライナ間の戦争終結について協議することを提案していると伝えられている。

トランプ氏は米ＣＢＳの番組「６０ミニッツ」へのインタビューにおいて、ロシアとウクライナの戦争終結に向けた進捗について述べた。氏はその合意に「非常に近づいていると思う」との見解を示したが、合意が成立した際にウクライナが「少し違う形」になる可能性があること以外の、具体的な内容や詳細な説明は提供していない。

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ウクライナ和平交渉の進展と不透明さ

米国メディアの報じるところによると、トランプ政権はウクライナ問題の解決に積極的な姿勢を示している。特に、プーチン大統領側から三か国会談への参加意向が示されたことで、ロシア、ウクライナ、米国、中国という主要な関与国の対話の場が設けられる可能性がある。ただし、現在の段階では合意の具体的な条文や、ウクライナの国土や主権に関する変更の詳細は公にされていない状態が続いている。

トランプ氏はイラン問題についても言及し、戦争終結を目標としていることを確認した。これは中東地域の安定維持と、米国の外交的勝利を同時に狙う戦略の一環と解釈できる。深センでの会談が、これらの複雑な地政学的課題に対する実質的な前進をもたらすかどうかは、今後の交渉の結果に依存する。

ＡＰＥＣでの外交的狙いと次なる手順

１８日から１９日に深センで開催されるＡＰＥＣ首脳会議は、環太平洋地域の経済協力だけでなく、安全保障分野での対話の場としても注目されている。トランプ氏の訪中と中露首脳との会談は、経済枠組みを超えた政治的なメッセージ発信の機会となる。各国首脳が一堂に会する中で、二国間あるいは三国間の対話を通じて、現状打開の糸口を見出すことが期待されている。

今後、トランプ氏のワシントンD.C.帰還後、あるいは深セン到着後より詳細なスケジュールや合意の内容が公表される可能性がある。ウクライナ和平の具体案やイラン問題での進展があれば、国際社会大きな影響を与えうる。関係各国は、１８日からの会議に向けて、それぞれの立場を調整し、現実的な解決策を模索している段階である。これらの動向は、次世代の国際秩序形成において重要な意味を持つ可能性を秘めている。