トランプ米大統領の訪中、米中首脳会談は成果は限定的だったが、中国にとっては利点があった

トランプ米大統領の訪中は、米中首脳会談としては成果は限定的だったかも知れないが、中国にとっては明らかに利点があった。昨年の激しい貿易戦争を経て、両国がおなじみの経済・戦略的な対立の構図に回帰したということだ。トランプ大統領と中国の習近平国家主席による２日間の会談は、トランプ氏が「解放の日」と称する関税を発動し、昨年末に両国が暫定的な貿易戦争の休戦に達した後も、米中両政府がなお、トランプ氏の２期目就任から続く覇権争いから抜け出せていないことを浮き彫りにした。一方、習氏は、一定の余裕が生まれ、ある程度予測可能な諸課題へと回帰したことを意味する。習氏は、この変化を「建設的な戦略的安定」と呼ぶ両国関係の新たな枠組みとして表現しようとしたようだ。

トランプ米大統領 の訪中は、米中首脳会談としては成果は限定的だったかも知れないが、中国にとっては明らかに利点があった。 昨年の激しい 貿易戦争 を経て、両国がおなじみの経済・戦略的な対立の構図に回帰したということだ。

トランプ大統領と中国の習近平国家主席による２日間の会談は、トランプ氏が「解放の日」と称する関税を発動し、昨年末に両国が暫定的な貿易戦争の休戦に達した後も、米中両政府がなお、トランプ氏の２期目就任から続く覇権争いから抜け出せていないことを浮き彫りにした。 一方、習氏は、一定の余裕が生まれ、ある程度予測可能な諸課題へと回帰したことを意味する。 習氏は、この変化を「建設的な戦略的安定」と呼ぶ両国関係の新たな枠組みとして表現しようとしたようだ。

ワシントンのシンクタンク、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）の中国専門家、スコット・ケネディ氏は、２０２５年初頭におけるトランプ政権の強硬な通商姿勢からの後退を踏まえれば、中国が優位に立ったと言えると述べた。 トランプ氏は２日間の首脳会談に、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）やエヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯなど米国を代表する経営者らを同行させたが、豪華な晩餐会を除けば、大半の参加者に目立った成果はなかった。

首脳会談は安定を印象づけたものの、膠着（こうちゃく）状態は解消されなかったと、米シンクタンク民主主義防衛財団の中国専門家クレイグ・シングルトン氏は述べた。 同氏は、会談は「控えめで、対外的に打ち出しやすく、可能な範囲の成果を生んだ。 現在の米中関係が耐え得る程度の内容だ」と指摘する。 在ワシントン中国大使館の報道官は、習氏とトランプ氏の会談を「率直で、踏み込んだ、建設的かつ戦略的なものだった」と評し、「二つの大国同士が正しい付き合い方を模索した」と付け加えた。

アナリストらによれば、トランプ氏は昨年の貿易戦争において、関税が中国に一方的な譲歩を強いる威力があると過大評価していたようだ。 中国政府は対抗関税で報復し、米産業が必要とするレアアースなどの重要鉱物の供給を絞ると警告して、不安定な膠着（こうちゃく）状態を招いた。 基調の変化を反映するように、会談では長年にわたる米国の要求事項が公式に言及されることはなかった。 その一つが、中国の過剰生産能力への対処の要求だ。

米国などの貿易相手国は、中国の低価格製品が自国市場に不公正に流入していると主張してきた





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