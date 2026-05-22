トランプ政権、キューバと交渉による合意を望む中、シフター氏がアメリカが求めるものの見つけ方への意見を提供

マイケル・シフター氏がトランプ政権がキューバと交渉による合意を望む中で、アメリカが求めるものの見つけ方に関する意見を提供したことについて書かれています。

その数日後、米中央情報局（CIA）のジョン・ラトクリフ長官は キューバ 当局者と会談。 その中にはカストロ氏の孫であるラウル・ギジェルモ・ロドリゲス・カストロ氏や、ラサロ・アルバレス・カサス内相が含まれていた。

マルコ・ルビオ米国務長官は21日、フロリダ州で記者団に対し、"私たちはキューバと関わることになるが、最終的には彼らは決断を下す必要がある。 彼らの体制は機能していない"と述べ、トランプ政権としては"交渉による合意"を望んでいると付け加えた。 ワシントンに拠点を置くシンクタインダー・ダイアログの元代表で、現在はジョージタウン大学で中南米研究を教えるマイケル・シフター氏は、アメリカは"ヴェネズエラで不安定化を回避しようとしたのと同様に、キューバでも不安定化を避けたいと考えている"と述べた。

シフター氏は、"キューバにはデルシー・ロドリゲスのような明確な人物はいないと思うし、キューバの権力構造はヴェネズエラとは異なる形で機能している"と述べ、"アメリカが求めているものを見つけるのは難しいが、何らかの統治構造を模索しているのは確かだ"と語った。 最後に三つ目の可能性として、キューバが大規模な経済的圧力に耐えきれず崩壊するというものがある。 この圧力はすでに、島内で毎日数時間に及ぶ停電や深刻な食料不足を引き起こしている。

しかし専門家によると、状況ははるかに複雑であることは明らかであり、厳しい経済状況の中でも、キューバ政府が国民に対して持つ統制の仕組みは、おおむね維持されているとしている。 シフター氏は、"キューバ経済とキューバの国家および政府は区別して考える必要がある"と指摘。

"キューバ経済は崩壊する可能性があり、実際に崩壊しつつあるが、国家は依然として機能している。 特に安全保障分野においては、そうだ"と語った。 ラテンアメリカ・ワシントン事務所のアイザクソン氏は、"崩壊が起きれば、キューバ人口の大部分が、これまでハイチから人々が行ってきたのと同様に、あらゆる手段を尽くして脱出しようとするだろう"と述べた





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