トランプ氏、イスラエル・ヒズボラ双方と電話会談で攻撃控える合意 イラン協議再開へ調整

米国のトランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相とレバノンのヒズボラ側の双方と個別に電話会談を行い、双方が攻撃を控えることで合意したと明らかにした。イランはイスラエルのレバノン攻撃を理由に米国との協議を中止していたが、トランプ氏は協議再開に向けて調整を進め、今後1週間以内にイランとの合意の可能性があると発言した。また、交渉決裂やホルムズ海峡封鎖による原油価格高騰についても懸念しないとの認識を示した。

【ワシントン＝塩原永久】トランプ米大統領は1日、イスラエルの ネタニヤフ首相 、レバノンの親 イラン 民兵組織 ヒズボラ 側の双方と電話会談し、両者が攻撃を控えることで合意したとSNSで明らかにした。

イランのタスニム通信はこれに先立ち、イスラエルによるレバノン攻撃を理由に、イランは米国との協議を中止すると伝えていた。 トランプ氏は協議の障害除去を図った形だ。 トランプ氏は「イランとの協議は速いペースで続いている」とSNS投稿で述べ、戦闘終結に向けたイランとの交渉が進展していると主張した。1日の米ABCテレビの電話取材では、イランとの合意が今後1週間内にも実現する可能性があるとも発言した。 トランプ氏はネタニヤフ氏と「とても生産的な電話」をしたとし、イスラエルがベイルートへの部隊派遣を行わないことを確認したとSNSで述べた。

ヒズボラ側とは仲介者を通じて連絡をとったとしている。 トランプ氏は他方、1日の米CNBCの電話取材で、イランとの交渉が決裂しても「本音をいうと気にしない」と語った。 イランがホルムズ海峡を事実上封鎖していることに伴う原油価格の高騰も、懸念すべき問題ではないとの認識を示した。 Google検索で「産経ニュース」を優先表示





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