トランプ米大統領、中間選挙敗北後、北朝鮮外交でレガシー構築へ 米韓は懸念

トランプ米大統領が中間選挙の敗北後、外交面で政治的遺産を築くため北朝鮮との対話に動くとみられる中、非核化放棄の要求撤回を巡り韓国や日本政府の懸念が表面化している。

トランプ米大統領 は、6日に報じられた中間選挙の結果を受けて、残る2年間の任期を政治的レガシー（遺産）の構築に充てる戦略へ舵を切ると見られている。特にウクライナ情勢やイラン問題では現状打開の糸口が見えづらいため、アナリストや当局者はトランプ氏が外交的突破口として 北朝鮮 への関心を向ける可能性があると指摘している。

トランプ氏、北朝鮮対話で政治的遺産を模索

トランプ氏が残る任期で成果を挙げるためには、外交面での成功が不可欠となる。韓国国立外交院のパン・キルジュ教授は、特に内政面での制約が強まる状況下で、トランプ氏が外交で成果を上げることに相当な力を入れるだろうと分析している。また、トランプ氏が2028年の大統領選で後継者候補に勝つためには、北朝鮮との関与が重要な課題の一つになる可能性が高いと指摘している。

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北朝鮮の戦略的立場と米国との交渉難航

あれから7年が経過した現在、北朝鮮の戦略的環境は大きく変化している。核・ミサイル戦力を拡大させるだけでなく、中国はもとよりロシアとも関係を深めている。さらに、暗号資産交換業者バイナンスにおける過去最大規模の暗号資産盗難など、世界各地で起きたサイバー攻撃への関与も指摘されている。このため、北朝鮮側は米国と交渉する必要性が薄れており、仮に交渉に入れば、譲歩の圧力はトランプ氏の方にかかる可能性があると専門家は警告している。

米韓当局、年内首脳会談の可能性を低く見る

米韓の当局者は、米朝首脳会談が年内に開催される可能性は低いと見ている。会談が行われるとすれば、今月中国・深塩で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせて設定される可能性があったが、北朝鮮側から反応はない。金正恩氏の妹であり党総務部長である金与正氏は、米国が敵視政策をとっていると非難しており、対話の气氛は険悪なままだ。

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非核化要求撤回への懸念とアジア安全保障の変容

トランプ氏が金正恩氏を交渉の場に戻すためには、制裁の一部緩和以上の具体的な示唆が必要となる可能性がある。金氏は以前、米国が北朝鮮に核兵器の放棄を求めることをやめれば対話に応じる用意があると述べていたが、韓国と日本はこうした譲歩に強く反対している。日本政府関係者は、トランプ氏が非核化の問題を取り下げるなどどこまで踏み込むのかを懸念していることを明らかにしている。

米国議会の障害と北朝鮮の計算

上智大学の前嶋和弘教授は、もし米国が北朝鮮を核保有国として認めるような結果となれば、アジアの安全保障環境は劇的に変化すると指摘している。トランプ政権の残り2年間で第二次世界大戦以来最大の変化が起こり得るとし、深刻な事態であると警告している。延世大学の文正仁教授は、民主党が多数派を握ることになった議会などの障害により、トランプ氏が重要な譲歩を行うことが難しいと指摘している。トランプ氏がレームダック（死に体）の時期に入り、議会の支持を得られないと北朝鮮が考えれば、金正恩氏に対話に出てくる理由はなくなると結論付けている。