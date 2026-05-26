トランプ大統領のくら寿司USA株大量購入は「単なるミスか」安全保障との関連性に迫る

トランプ米大統領が寿司チェーンくら寿司の米国子会社の株式を大量取得した件が話題に。「間違えて買ったのでは」との憶測が広がるが、過去の珍事や通常の投資傾向と比較すると矛盾が多い。本稿では、くら寿司USAが米国の安全保障政策において重要な役割を果たしているという可能性を探る。

本連載では、私たちが普段何気なく接している経済情報、企業のプロモーション、PRにいったいどのような狙いがあり、緻密な戦略があるのかという「 スピン 」をひも解いていきたい。 トランプ米大統領が、 くら寿司 の米国子会社「 くら寿司 USA（Kura Sushi USA）」の株を数百万ドル規模で大量購入していたことについて、「何かの間違いではないか」という憶測が広がっている。

というのも、トランプ氏は2020年の大統領選後に「フォーシーズンズで大規模な記者会見をやる」とSNSに投稿したが、実際は火葬場とアダルトショップに挟まれた小さな造園業者「フォーシーズンズ・トータル・ランドスケーピング」の駐車場で会見したという「珍事」がある。 このときも「スタッフが高級ホテルと間違えて予約したのでは？ 」とかなりイジられた。

そこで、今回もがん医療に注力する米バイオ医薬品企業「Kura Oncology」や、AIインフラ関連銘柄として世界的に注目を集める日本企業「フジクラ」の株を買おうとして間違って「Kura Sushi USA」に買い注文をしてしまったのではないか、という見方まで出ている。 ただ、そう考えたほうがスッキリとするほど、今回の大量株取得はおかしい。 トランプ大統領は、2026年1～3月に約3600件の株式売買注文を出しているのだが、その多くはエヌビディア、アップル、アマゾンなどのハイテク企業、パランティア・テクノロジーズなどの防衛産業、そして製薬会社。

「ザ・チーズケーキ・ファクトリー」や「デイブ＆バスターズ」など外食企業もなくはないが、投資額の規模がまったく異なる。 くら寿司USAへの投資額は100万～500万米ドル（約1億6000万～8億円）の範囲だとされているが、この規模の投資先はボーイング、オラクル、アップルといった巨大企業ばかり。 くら寿司には申し訳ないが、性格が大きく異なっている。

「間違って買ったのでは」と考える人が多いのも当然だ。 ただ、個人的には、くら寿司USA株の大量購入は何かの間違いや単なる気まぐれではないと思っている。 近年のトランプ政権の動きを見れば、同社が米国のある安全保障政策で、非常に大きな役割を果たす企業であることは明らかだからだ





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