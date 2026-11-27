トランプ米大統領の娘婿でホワイトハウスの特使を務めるジャレッド・クシュナー氏は27日までに、ロシアのプーチン大統領はウクライナとの戦争で核兵器を使用せず「自制を示してきた」との認識を示し、プーチン氏を「偉大な政治家」と評した。

トランプ米大統領の娘婿でホワイトハウスの特使を務めるジャレッド・クシュナー氏は27日までに、 ロシア の プーチン大統領 は ウクライナ との戦争で核兵器を使用せず「自制を示してきた」との認識を示し、プーチン氏を「偉大な政治家」と評した。

クシュナー氏は独メディア大手アクセル・シュプリンガーのマティアス・デプフナー最高経営責任者（CEO）が司会を務めるポッドキャストで幅広い話題に触れ、プーチン氏が和平を望んでいることを確信していると述べた。

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「これまでのところプーチン氏は自制を示しており、核兵器を使用しないことに同意してきた。 これは当然、非常に大きな話だ。 プーチン氏は我々に対し、核兵器を使う意図はないと請け合った」と付け加えた。 クシュナー氏はプーチン氏について、「間違いなく偉大な政治家であり、歴史に名を残す人物だ」との見方を示した。