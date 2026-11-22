トランプ米大統領はAPEC会議後、米中露3カ国でのICC非難や核兵器協議、クアッド首脳会合における経済安全保障の枠組み創設など、多角的な外交成果を記者会見で明らかにした。

トランプ米大統領 は20日、ホワイトハウスで記者会見を開き、中国・深圳で開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議での外交的成果について報告した。米中露3カ国の首脳会談を中心に、日本を含む参加国が「少し取り残されたと感じただろう」と認めつつも、全体の会談姿勢を肯定的に評価した。

米中露3カ国首脳会談の核心とICC共通認識

トランプ米大統領は、米中露3カ国首脳会談において、国際刑事裁判所（ICC）に対する批判で初めて中国が同意に達したと明らかにした。トランプ氏は、ICCが各国の指導者を無制限に逮捕できると考えている権限の乱用を非難しており、3カ国として共通の立場でこの行き過ぎを批判することで合意した。

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また、核兵器に関する議論では、「核戦争は決して起こしてはならない」という正式な合意に達したと述べた。中国は初めて、核兵器による危険性の低減に向けた米中露3カ国の協議に応じたことも確認された。

プーチン氏の和平意思とウクライナ情勢への見解

ロシアのウクライナ侵略戦争については、プーチン露大統領が「外交的手段で戦争を終わらせたいという意思を明確に示した」と評価した。記者から会談後にウクライナへの攻撃が行われた点を指摘され、和平への意思を信用できるか問われると、トランプ氏は「彼は戦争を終わらせたいがっている」と主張した。

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トランプ米大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領とプーチン氏は互いを憎み合っているとしながらも、2人とも戦争を終結させたいが、その方法が分からず状況から抜け出せない状態にあると分析した。この複雑な心理状況を理解した上で、プーチン氏や中国の習近平国家主席とは良好な関係を築き、意見の違いを解決できる視点で臨んだと語った。

クアッド首脳会合の歴史的評価と経済安全保障

トランプ氏は、17日にフィリピンの首都マニラで開かれたクアッド首脳会合について、「歴史的なクアッド首脳会合に出席した」と高く評価した。日本、米国、豪州、インドの4カ国による協力枠組みにおいて、高市早苗首相も出席したこの会合で、太平洋地域の4大国の首脳が集結した意義を強調した。

会合の具体的な成果として、経済安全保障や供給網の強靱化に向けた「日米豪印ビジネス・リーダーズ・フォーラム」の創設を発表した。さらに、人工知能（AI）分野や海洋安全保障における協力推進にも言及し、日本などの参加国を「非常に力のある素晴らしい国々だ」と称賛した。

アジア歴訪の総括と国際秩序への影響

今回のアジア歴訪では、インドネシア、マレーシア、日本など20人以上の首脳と会談を行い、多国間外交の拡大を図った。トランプ氏は、人々が米中露3カ国に注目していたことを認めたものの、ヤルタ会談を意識したわけではないとし、現代の国際秩序構築における実利主義的なアプローチを示した。

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トランプ米大統領は、今回の米中露首脳会談が「それほど大きな出来事だった」と認識しており、「実に素晴らしい会談だった」と総括した。ICCへの批判協力や核兵器協議における中国の参加は、新たな地政学的緊張緩和のパターンを示唆するものとして、今後の国際社会に大きな影響を与える可能性がある。